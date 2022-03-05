"Мы не должны их убивать!". Россияне бегут из страны через Финляндию

Многие хотят уехать из-за слухов о том, что правительство России может вскоре ввести в стране военное положение, чтобы предотвратить массовые протесты против вторжения в Украину.

После прекращения полетов в Европу единственный способ уехать - на машине или поезде.

BBC поговорила с молодой россиянкой, уезжающей на Запад, одной из счастливиц, получивших визу в ЕС до объявления санкций. Она была в отчаянии от происходящего.

"Люди в Украине - это наши люди, наша семья, - сказала она. - Мы не должны их убивать". На вопрос, собирается ли она вернуться, женщина ответила: "Нет, пока у власти наше ужасное правительство. Это все очень грустно".

Женщина сказала, что большинство россиян не хотят войны, но если попытаются противостоять властям - рискуют попасть в тюрьму.

В Финляндии сочувствуют бегущим как из России, так и из Украины. Это сочувствие и опасения, что Россия может напасть на другие соседние страны, например, на Финляндию, меняют отношение к традиции финского нейтралитета.

Согласно последним опросам общественного мнения, все больше и больше финнов (53%) считают, что их стране пора вступить в НАТО и получить предлагаемую альянсом защиту.

В Хельсинки из Санкт-Петербурга прибывает поезд с еще сотнями желающих уехать из России. Большинство мест в поездах заняты, а цены на билеты резко растут.

Сумма денег, которую пассажиры, уезжающие из России, могут взять с собой, ограничена властями. Это происходит потому, что рубль находится в состоянии коллапса, а экономике России угрожают дополнительные санкции и уход многих крупных западных компаний. Российское правительство отчаянно пытается избежать санкций против банков.

Заставят ли санкции против олигархов и богатых россиян настроить их против президента России Владимира Путина? Это, конечно, не невозможно, но вряд ли заставит его прекратить войну против Украины, отмечает BBC.

Другая женщина, уехавшая из России, на этот раз через Стамбул, рассказала по телефону, что боится вернуться той к жизни, какой она была в советское время.

"Мне 30 лет, я не видела самых страшных… репрессий, КГБ, - сказала она. - Я очень боялась, что если не вылечу сейчас, больше никогда не смогу уехать из России".