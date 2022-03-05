"Формула-1" без россиян: из команды "Хаас" уволен сын соратника Путина Никита Мазепин

Руководство "Хаас" также расторгло контракт со своим главным спонсором - российской химической компанией "Уралкалий".

Напомним, компания "Уралкалий" частично (через компанию "Уралхим") принадлежит отцу Никиты Мазепина, миллиардеру Дмитрию Мазепину, близкому соратнику президента России Владимира Путина.

"Хаас" сообщил, что новости о замене Мазепина ожидаются в начале следующей недели. Среди возможной замены резерв команды - гонщик Пьетро Фиттипальди, который заменял Ромена Грожана в двух гонках в конце 2020 года после аварии француза в Бахрейне, индийский пилот "Формулы-2" Джехан Дарувала и резервный пилот Alpine Оскар Пиастри (действующий чемпион "Ф-2").

"Как и всё остальное сообщество "Формулы-1", команда шокирована и опечалена вторжением в Украину и желает скорейшего и мирного прекращения конфликта", - сказано в заявлении "Хаас".