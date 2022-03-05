Даниил Медведев убрал флаг России из описания своего профиля в Instagram

Ранее Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram, в котором призвал к миру: "Сегодня я хочу говорить за каждого ребёнка в этом мире. У них у всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди. Поэтому я прошу мира, мира между странами. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать", - написал спортсмен.