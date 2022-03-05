Даниил Медведев убрал флаг России из описания своего профиля в Instagram
Российский теннисист Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в социальной сети Instagram.
Российский теннисист Даниил Медведев убрал изображение российского флага из описания профиля на своей странице в социальной сети Instagram.
Внимание на это обратила журналистка Кимберли Гиван, которая обратилась к агенту теннисиста, но тот отказался комментировать решение Медведева.
Ранее Даниил Медведев опубликовал пост в Instagram, в котором призвал к миру: "Сегодня я хочу говорить за каждого ребёнка в этом мире. У них у всех есть мечты, только начинается жизнь, так много нового и прекрасного впереди. Поэтому я прошу мира, мира между странами. Давайте будем едины, потому что дети должны мечтать", - написал спортсмен.
Напомним, 28 февраля Медведев впервые в карьере стал первой ракеткой мира, сместив 20-кратного чемпиона турниров "Большого шлема" серба Новака Джоковича на вторую позицию. Джокович возглавлял рейтинг рекордную 361 неделю.
Ранее только двум россиянам удавалось возглавить мировой рейтинг ATP. В 2000 и 2001 годах Марат Сафин трижды поднимался на первое место (в сумме он провёл на нём девять недель), а в 1999 году первую строчку рейтинга на протяжении шести недель занимал Евгений Кафельников.