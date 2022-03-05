Вторжение России в Украину: Киев укрепляет оборону

Мешки с песком нужны для уличных баррикад ФОТО: Jamie Wiseman/Daily Mail/dmg media Licensing/picture alliance

Боец пожаловался на то, что в первые дни несения службы у него не было военной формы, бронежилета и рации. Попытки найти их при помощи многочисленных волонтерских структур не имели успеха. Как выяснилось, никто не ожидал такого притока добровольцев, снаряжения на всех не хватило. "Мы уже заказали достаточное количество всего необходимого в партнерских структурах в Германии и в Польше, но этот груз еще не дошел до Киева", - сообщили DW волонтеры.

Другой собеседник, мужчина сорока лет, в первые дни обороны Киева не был мобилизован, потому что не входил в число резервистов первой очереди. Он рассказал, что в пятницу после нескольких часов ожидания в районном военкомате ему отказали в немедленной мобилизации, сославшись на нехватку оружия. "Записали мои данные, поставили на учет и сказали ждать уведомления. Как я понял, в скором времени должна быть создана еще какая-то структура, в которую будут зачислять таких, как я", - сообщил собеседник DW.

Помощь жителям и бойцам

Но и те, кто не состоит в бригаде территориальной обороны, не сидят без дела. Последние три дня киевляне помогали возводить блокпосты и другие укрепления на улицах города. В соцсетях - от объединений жителей микрорайонов до закрытых групп киевских буддистов - активно обсуждается, как и где раздобыть металл для сварки противотанковых ежей и песок для наполнения мешков для уличных баррикад. Накануне Верховная рада приняла закон, который отменил все запреты на применение гражданским населением оружия во время военного положения.

При киевской госадминистрации заработал гуманитарный штаб. Он помогает горожанам заботиться об одиноких, тяжелобольных и пожилых людях, доставлять им продукты и лекарства. Среди женщин в соцсетях особенно популярны группы, координирующие сортировку продуктов в магазинах и другую волонтерскую работу по оказанию гуманитарной помощи. Депутат Верховной рады София Федина сообщила по телевидению, что в помощь Киеву задействованы крупнейшие волонтерские хабы во Львове. Они призваны материально поддержать формирование второй бригады теробороны столицы.

У блокпостов сейчас часто можно увидеть киевлян, преимущественно женщин. Они приносят еду и горячие напитки. Обеспечение продовольствием бойцов стало приоритетом и для властей, и для волонтеров. Один из бойцов подразделения разведки теробороны, несущий службу в окрестностях столицы, сообщил корреспонденту DW, что их подразделение взяла под опеку одна из киевских сетей ресторанов. "У нас всего более, чем достаточно", - сообщил разведчик. Самой большой проблемой он назвал ту, что никак не может успокоить жену. Она одна осталась в Киеве с несовершеннолетним ребенком.

Разрушенный в результате обстрела жилой дом в Ирпени под Киевом ФОТО: Getty Images

Воздушная тревога и перестрелки

Больше, чем в другие дни войны, киевлян в пятницу беспокоили сирены воздушной тревоги. Власти сделали их более громкими и распространили специальное приложение для смартфонов, дублирующее воздушную тревогу. На улицах были слышны звуки многочисленных взрывов, однако новых сообщений о поражении города ракетами или бомбовыми ударами не поступало. Была лишь информация об усиленной работе сил противовоздушной обороны.

Выстрелы из стрелкового оружия стали уже привычным фоном. В разных районах Киева люди слышали звуки автоматных очередей и продолжительных перестрелок. Это связано с проведением операций по зачистке города от диверсионных групп российской армии. Власти постоянно подчеркивают, что в Киеве действует военное положение и призывают горожан к бдительности и дисциплинированности.