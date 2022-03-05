Левитс: Не имеет значения, на каком языке люди говорят в семье

"Путинский режим объединил украинскую нацию. Путинский режим также объединил народ Латвии в его борьбе за поддержку Украины. Весь народ Латвии вместе с Украиной, независимо от национальности людей или языка, на котором они говорят в семье. Это не имеет значения! Важно, чтобы человек был патриотом Латвии, чтобы он был честным человеком, знающим, что такое справедливость и права, знающим, что право наций на самоопределение свято", - сказал президент Латвии.

Если здесь, в Латвии, и в других странах еще остались люди, которые заблудились в российской пропаганде, то мы поможем им открыть глаза в мирном диалоге. Главное, что мы едины и что един народ Латвии.

Тот, у кого есть глаза, есть уши, и тот, у кого есть сердце, знает, где зло", - добавил Левитс.

Он также отметил, что Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей поддержать Украину.

По словам президента, Латвия выступает за всемерную помощь Запада Украине: "Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни - мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все".

Зеленский в пятницу осудил решение НАТО не вводить бесполетную зону над Украиной, к чему призывал Киев, чтобы остановить российские авиаудары.

Президент Латвии также заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима.

"Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине - Украина всех объединила", - подчеркнул президент.