Левитс: Не имеет значения, на каком языке люди говорят в семье
На митинге в поддержку Украины в Риге президент Латвии Эгил Левитс заявил, что народ Латвии един в поддержке Украины - независимо от языка, на котором люди говорят дома.
На митинге в поддержку Украины в Риге президент Латвии Эгил Левитс заявил, что народ Латвии един в поддержке Украины - независимо от языка, на котором люди говорят дома.
"Путинский режим объединил украинскую нацию. Путинский режим также объединил народ Латвии в его борьбе за поддержку Украины. Весь народ Латвии вместе с Украиной, независимо от национальности людей или языка, на котором они говорят в семье. Это не имеет значения! Важно, чтобы человек был патриотом Латвии, чтобы он был честным человеком, знающим, что такое справедливость и права, знающим, что право наций на самоопределение свято", - сказал президент Латвии.
Если здесь, в Латвии, и в других странах еще остались люди, которые заблудились в российской пропаганде, то мы поможем им открыть глаза в мирном диалоге. Главное, что мы едины и что един народ Латвии.
Тот, у кого есть глаза, есть уши, и тот, у кого есть сердце, знает, где зло", - добавил Левитс.
Он также отметил, что Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей поддержать Украину.
По словам президента, Латвия выступает за всемерную помощь Запада Украине: "Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни - мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все".
Зеленский в пятницу осудил решение НАТО не вводить бесполетную зону над Украиной, к чему призывал Киев, чтобы остановить российские авиаудары.
Президент Латвии также заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима.
"Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине - Украина всех объединила", - подчеркнул президент.
Латвия оказывает Украине всевозможную поддержку, в том числе политическую, а наша военная поддержка выражается в отправке оборонительного оружия, техники, "используемой украинцами в этой войне за свою родину".