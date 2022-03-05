Сб, 5.03.2022
Вчера из зоны боевых действий в Украине были выведены срочники, которых заставляли подписать контракт или за них подписывали. Но только в итоге из роты в 100 человек в живых осталось четверо. Людмила Нарусова, российский сенатор
Людмила Нарусова, российский сенатор

Левитс: Украина всех объединила

Митинг у посольства Украины ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На митинге в поддержку Украины в Риге президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей поддержать Украину.

По словам Левитса, Латвия выступает за всемерную помощь Запада Украине: "Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни - мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все".

Зеленский в пятницу осудил решение НАТО не вводить бесполетную зону над Украиной, к чему призывал Киев, чтобы остановить российские авиаудары.

Президент Латвии также заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима.

"Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине - Украина всех объединила", - подчеркнул президент.

Латвия оказывает Украине всевозможную поддержку, в том числе политическую, а наша военная поддержка выражается в отправке оборонительного оружия, техники, "используемой украинцами в этой войне за свою родину".

Последние новости

НАВЕРХ
Back