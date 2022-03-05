Левитс: Украина всех объединила
На митинге в поддержку Украины в Риге президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей поддержать Украину.
На митинге в поддержку Украины в Риге президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей поддержать Украину.
По словам Левитса, Латвия выступает за всемерную помощь Запада Украине: "Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни - мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все".
Зеленский в пятницу осудил решение НАТО не вводить бесполетную зону над Украиной, к чему призывал Киев, чтобы остановить российские авиаудары.
Президент Латвии также заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима.
"Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине - Украина всех объединила", - подчеркнул президент.
Латвия оказывает Украине всевозможную поддержку, в том числе политическую, а наша военная поддержка выражается в отправке оборонительного оружия, техники, "используемой украинцами в этой войне за свою родину".