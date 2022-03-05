Поможет ли России "лучший друг"? Как Китай реагирует на вторжение в Украину

Еще несколько лет назад, когда отношения Китая и США стали стремительно ухудшаться после начала торговой войны, надежды Пекина были связаны с тем, чтобы Евросоюз — как важный торговый партнер — сохранил максимально независимую позицию. Эксперт отмечает, что если Китай начнет активно поддерживать Россию (например, способствовать тому, чтобы Россия могла обходить введенные санкции), это плохо повлияет на отношения Пекина и Брюсселя.

Китай исторически не любит публичные заявления, предпочитая закулисные обсуждения, отмечает Керри Браун, профессор Лондонского королевского колледжа. Эксперт предполагает, что подобные переговоры если еще не ведутся Пекином, то могут начаться в любой момент.

"Но могут произойти еще какие-то события, которые заставят Китай громче и четче озвучивать свою позицию. В конечном счете, уже идут разговоры про ядерную угрозу, — посмотрите, что случилось в районе Запорожской АЭС. Думаю, для Пекина действия России — движение в неверном направлении", — считает Керри Браун.

Не горит желанием помогать России

Про Китай правильно думать не как про отдельную страну, а как про отдельную планету или цивилизацию, говорит экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин.

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"С точки зрения Китая — все находятся на периферии, даже США находятся на периферии. Соответственно, точно такое же отношение и к России. От России Китаю нужно не больше, чем от любой другой малозначимой периферии. Любая торговля всегда осуществляется в интересах обеих сторон. Тот факт, что большое количество потребительских товаров и большое количество расчетов за энергоносители будет происходить через Китай, говорит о том, что просто будут усиливаться торговые позиции Китая. Сейчас большая часть маржи будет уходить китайским фирмам, через которые в Россию могут поставляться айфоны, потому что у них отрубили огромную часть конкурентов", — объясняет эксперт.

То же самое, говорит Сонин, относится и к торговле нефтью и газом: торговые позиции Китая по каждой сделке усиливаются. Да, Китай не стал монополистом, но совершенно точно теперь представляет собой доминирующую силу на том рынке, который по-прежнему открыт для России.

Но Россия не сможет экономически заменить сотрудничество со странами Запада сближением с Китаем, уверен бывший зампред Центробанка Сергей Алексашенко. В интервью DW он сказал, что "это невозможно, ни за какое время, ни за какие деньги и ни при каких обстоятельствах".