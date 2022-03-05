"Хочу, чтобы родители не оправдывали мясорубку": молодые россияне о войне

Мои родители тоже живут в Москве, папе 59 лет, он инкассатор, маме 63 года и она пенсионерка, а до того была сценаристом детских программ. Когда началась вся эта история в Украине, мы стали с ними ссориться. Они верили всему, что говорят по телевизору. Утром 26 февраля я позвонила брату, он придерживается такого же мнения, как и я, и сказала: "Давай собирайся на дачу, нам всем нужно сесть и поговорить". Мы поговорили и здесь у нас победа 50 на 50.

Мы привели отца к осознанию того, что все это ужасно, у него включилось критическое мышление. Он и до того уже начинал понимать, что все не так, как рассказывают по телевизору, но это новое осознание было для него катастрофой, у него прямо был приступ, он задыхался, для него это абсолютное разрушение всех его мыслей о России и о том, каков народ. Теперь мы стали людьми, против которых когда-то боролся СССР в войне - именно это для него стало просто уничтожением всего мира внутри.

Мама же как только села на пенсию, включила телевизор и стала просто фанатиком путинской политики. Первым делом мы пытались призвать ее хотя бы изучить альтернативные источники, но она тотально ничего не слышит. Как только ей говоришь, что ее идеология может быть неправильной, в ее глазах просто ярость, она начинает агрессировать, как вот та тетка, которая называла нас фашистами. Когда появилась информация, что Кадыров направил свои войска в Украину, а это армия хладнокровных убийц, она чуть ли не хлопала в ладоши. Это ранит.

Очень хочется, чтобы близкие знали правду, чтобы они не были обмануты системой. Мы с мамой пока контактировать больше не можем, возможно, я поговорю с ней об этом позже, когда все последствия этого дойдут и до нее и когда у нее у самой начнет трескаться стекло в ее розовых очках. Но у нас хотя бы есть папа, который теперь с нами. Отец всегда не поддерживал, что я выхожу на протесты, но просто потому что он за меня боится. И для меня было поразительно, что он после всего нашего разговора он посмотрел на меня и сказал, что если я пойду на протест, то он выйдет вместе со мной. Будет хорошо, если таких, как мой отец, станет больше. Если граждане России не очухаются сейчас, то я тогда не знаю, что может отрезвить этих людей.

"Мама орет пропагандистcкими лозунгами, но нам обоим нравится Борис Немцов"

Антон, 24 года, дизайнер, живет в Подмосковье.

Трансляция выступления Владимира Путина ФОТО: picture aliiance/dpa