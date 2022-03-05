Президент Турции Эрдоган поговорит с Путиным в воскресенье

Турция, член НАТО и имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море. У нее хорошие отношения с обеими странами, однако Турция выступает против введения санкций к России. Анкара назвала вторжение России в Украину неприемлемым и предложила провести мирные переговоры, призвав к прекращению огня.

Выступая перед журналистами в Стамбуле в субботу, Калын сказал, что Эрдоган повторит это предложение Путину и попросит его о прекращении огня и создании гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и гуманитарных грузов.

"Послание нашего президента состоит в том, чтобы немедленно прекратить войну и наступление, начать переговоры, собраться вместе и дать возможность дипломатии", - сказал Ибрагим Калын.

По словам пресс-секретаря, России важно иметь надежного коллегу, с которым можно было бы поговорить, потому что Запад "сжигает мосты".

Он отметил, что нападения на атомные электростанции в Украине или рядом с ними были "игрой с огнем".

Эрдоган также проведет переговоры с другими лидерами в субботу, включая премьер-министра Канады Джастина Трудо и представителей Европейского союза.

Турция приветствует заявления России о продолжении переговоров с Украиной и возможных гуманитарных коридорах.

Турция наладила тесное сотрудничество с Россией в сферах обороны, энергетики и торговли и сильно зависит от российских туристов. Однако она также продала Киеву беспилотники, разозлив Москву, и выступает против политики России в Сирии, Ливии и ее аннексии Крыма в 2014 году.