Сб, 5.03.2022
У поклонников Путина нет национальности - я хочу это подчеркнуть Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы
Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Видео ⟩ "Все болит, а потом ничего не чувствуешь". Педиатр Дана о ситуации в Украине

Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Вы не капля в море, вы уже цунами, в котором утонет (президент России Владимир) Путин и его режим, обращаясь к участникам шествия в поддержку Украины, прошедшем в субботу, 5 марта, сказала педиатр Дана Исарова, чьи родственники находятся в Украине.

В своем обращении Исарова сказала: "Иногда боль настолько велика, что кажется, будто в душе взрываются заряды всего мира, все атомные бомбы. Все болит, а потом ничего не чувствуешь. Весь воздух выходит из легких, и вы не можете дышать.

Насколько глубока моя боль, настолько глубока моя благодарность каждому из вас. Я уже говорила это раньше и скажу снова - вы не капля в море. Вы океан. И теперь вы цунами, в котором утонет Путин и его режим. Слава Украине!".

Видео: Выступление педиатра Даны Исаровой на шествии в поддержку Украины

Около 30 000 человек собрались в Риге в субботу, 5 марта, чтобы осудить войну в Украине, развязанную российским президентом Владимиром Путиным, и поддержать украинский народ в его борьбе за свободу.

Галерея: Люди собираются у посольства Украины и произносят речи

Примерно в 11 часов утра у памятника Свободы собралось большое количество людей, которые скандировали различные лозунги, в том числе "Свободу Украине!". Многие пришли с украинскими флагами, цветами, воздушными шарами, плакатами в цветах украинского флага, а некоторые использовали в одежде желтые и синие цвета флага.

Состоялся марш к посольству Украины в знак поддержки, участники скандировали "Слава Украине! Слава Героям!" и "Путин в Гаагу!"

Галерея: шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!"

Участники мероприятия привезли с собой латвийские флаги и различные плакаты, на которых была уже легендарная фраза о том, куда должен идти российский военный корабль. Туда же участники акции пригласили пройти российского президента Владимира Путина.

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