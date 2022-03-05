Видео ⟩ "Все болит, а потом ничего не чувствуешь". Педиатр Дана о ситуации в Украине

В своем обращении Исарова сказала: "Иногда боль настолько велика, что кажется, будто в душе взрываются заряды всего мира, все атомные бомбы. Все болит, а потом ничего не чувствуешь. Весь воздух выходит из легких, и вы не можете дышать.

Насколько глубока моя боль, настолько глубока моя благодарность каждому из вас. Я уже говорила это раньше и скажу снова - вы не капля в море. Вы океан. И теперь вы цунами, в котором утонет Путин и его режим. Слава Украине!".

Видео: Выступление педиатра Даны Исаровой на шествии в поддержку Украины

Около 30 000 человек собрались в Риге в субботу, 5 марта, чтобы осудить войну в Украине, развязанную российским президентом Владимиром Путиным, и поддержать украинский народ в его борьбе за свободу.

Галерея: Люди собираются у посольства Украины и произносят речи

Примерно в 11 часов утра у памятника Свободы собралось большое количество людей, которые скандировали различные лозунги, в том числе "Свободу Украине!". Многие пришли с украинскими флагами, цветами, воздушными шарами, плакатами в цветах украинского флага, а некоторые использовали в одежде желтые и синие цвета флага.

Состоялся марш к посольству Украины в знак поддержки, участники скандировали "Слава Украине! Слава Героям!" и "Путин в Гаагу!"

Галерея: шествие "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!"