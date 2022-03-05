Сб, 5.03.2022
Дорогие, проснитесь! Вас кормят этой пропагандой против вашей воли! Интарс Бусулис, певец
Интарс Бусулис, певец

5 марта в одном абзаце ⟩ Тысячи рижан на марше в поддержку Украины и проверка машин с символикой Кремля

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Война в Украине продолжается. RUS TVNET внимательно следит всеми новостями страны, но не забываем мы и о происходящем в Латвии. Рассказываем, чем запомнится 5 марта.

События дня в одном абзаце

На марш "Вместе с Украиной! Вместе против Путина!" в Риге собрались тысячи людей, а Бусулис в поддержку Украины высказался матом. В последнее время поддержка украинского населения с помощью русского мата набирает популярность среди латвийцев. Тем временем полиция будет досматривать автомобили с символикой в поддержку Кремля, а в парке Победы были подняты флаги Латвии и Украины. Идет десятый день войны в Украине. RUS TVNET продолжает собирать главное в режиме онлайн. В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его подозревали в госизмене. Украина обвиняет РФ в несоблюдении "режима тишины". Эвакуация мирных жителей была отложена. Наступательные действия в Украине вечером были возобновлены. В Украине заочно арестовали Никиту Михалкова, а в Таллинне в отношении посольства России совершен акт вандализма. Зеленский раскритиковал НАТО за отказ от бесполетной зоны над Украиной, а решение Coca-Cola не покидать Россию вызвало волну критики.

Все обсуждают

Сертификаты о вакцинации от Covid-19 в Латвии скоро приобретают срок годности - это случится 1 апреля (нет, это не шутка). Есть вопросы о том, как теперь будет работать ваш сертификат? Они были и у нас, но мы все разузнали! И теперь рассказываем вам.

Чтиво дня

2 марта ютуберы получили письма от Google и YouTube, в которых говорилось о временной остановке показа рекламы в России. Это означает, что авторы роликов перестанут получать доход за просмотры россиян. RUS TVNET обратился за комментарием к "ветерану" Рунета, сооснователю канала "This is Хорошо" Стасу Давыдову, чтобы узнать, как это отразится на практике для блогеров не только в РФ, но и на Западе.

Фото дня: На акцию в поддержку Украины в Риге собралось около 30 000 человек

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

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