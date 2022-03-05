5 марта в одном абзаце ⟩ Тысячи рижан на марше в поддержку Украины и проверка машин с символикой Кремля

События дня в одном абзаце

Все обсуждают

Сертификаты о вакцинации от Covid-19 в Латвии скоро приобретают срок годности - это случится 1 апреля (нет, это не шутка). Есть вопросы о том, как теперь будет работать ваш сертификат? Они были и у нас, но мы все разузнали! И теперь рассказываем вам.

Чтиво дня

2 марта ютуберы получили письма от Google и YouTube, в которых говорилось о временной остановке показа рекламы в России. Это означает, что авторы роликов перестанут получать доход за просмотры россиян. RUS TVNET обратился за комментарием к "ветерану" Рунета, сооснователю канала "This is Хорошо" Стасу Давыдову, чтобы узнать, как это отразится на практике для блогеров не только в РФ, но и на Западе.