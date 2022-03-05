"Мои родственники предпочли остаться в Украине". Латвийка организует перевозку беженцев в Латвию

Райна живет в Эзере, в Салдусском крае. В настоящее время она делает все возможное, чтобы привезти украинских беженцев в Латвию. Ее собственные родственники отказались эвакуироваться.

"Первые 24 часа я просто плакала, не могла собраться, но потом поняла, что могу что-то сделать", - сказала она.

Ее номер телефона известен на украинской стороне, поэтому люди, ищущие транспорт, звонят Райне.

Есть разговоры, которые не забываются. Как с женщиной из Харькова, которая хотела уехать с семью детьми. "Когда состоялся наш разговор, началась бомбежка. Я не могу передать эти чувства, когда рядом кричат ​​дети", - сказала Райна.

Но женщина не перезвонила.

"Я рада, что могу видеть их на Facebook, тогда я знаю, что они живы. У меня даже нет времени общаться с моими детьми. Я просто делаю то, что могу.

Мои родственники предпочли остаться в Украине. Мои братья были готовы забрать их в тот же день. Но они отказались. Остались бороться", - говорит она.