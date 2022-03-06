МИД: РФ предупредила страны Балтии об ответственности за "антироссийский психоз"

"Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллинн об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза. От компетентных органов этих стран требуем предпринять незамедлительные меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников в рамках неукоснительного соблюдения Венских конвенций о дипломатических сношениях 1961 года и о консульских сношениях 1963 года", - говорится в комментарии Захаровой.

Представитель МИД РФ считает, что в связи с ситуацией в Украине существенно усилилась враждебность со стороны властей Латвии, Литвы и Эстонии, выступающих в авангарде антироссийской истерии, когда на Россию "выливаются помои лжи, клеветы и фейков".

По словам Захаровой, в заявлениях первых лиц балтийских государств присутствует не просто "пещерная русофобия, но и оскорбительные выпады в адрес России, ее руководства и народа".

"Раздаются крайне опасные призывы к применению силы в отношении России. По этому поводу вполне доходчиво уже высказался президент России Владимир Путин. Надеемся, его слова остудят "горячие головы", - добавила она.

Кроме того, на этом фоне в Латвии, Литве и Эстонии не прекращается "вакханалия вокруг российских загранучреждений", заявила Захарова.

Она упомянула, что на российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла.