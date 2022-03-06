Беларусь массово покидают мужчины

"В соответствии с имеющейся в нашем распоряжении информацией мужчины из Беларуси массово уезжают за границу, зреет паника. Мужчины начинают бояться, что Лукашенко может послать войска в Украину. (..) Чем больше будет такая паника, тем меньше шансов, что Беларусь действительно решит направить свои силы в сторону Украины", - сказал он.
Как сообщалось, Лукашенко позволил Москве использовать территорию Беларуси как плацдарм, из которого российские войска могут развернуть нападение на Украину. Для ударов по Украине используются расположенные в Беларуси российские вертолеты, самолеты и ракеты, но параллельно в Беларуси состоялись переговоры делегаций России и Украины.
Прозвучали также неподтвержденные сведения о том, что армия Беларуси напрямую вступила в войну против Украины, однако в пятницу Лукашенко категорически отрицал это, заявив, что Белорусская армия "не участвует в особой операции и не собирается это делать", потому что у нее нет "такой необходимости".