Беларусь массово покидают мужчины

"В соответствии с имеющейся в нашем распоряжении информацией мужчины из Беларуси массово уезжают за границу, зреет паника. Мужчины начинают бояться, что Лукашенко может послать войска в Украину. (..) Чем больше будет такая паника, тем меньше шансов, что Беларусь действительно решит направить свои силы в сторону Украины", - сказал он.

Как сообщалось, Лукашенко позволил Москве использовать территорию Беларуси как плацдарм, из которого российские войска могут развернуть нападение на Украину. Для ударов по Украине используются расположенные в Беларуси российские вертолеты, самолеты и ракеты, но параллельно в Беларуси состоялись переговоры делегаций России и Украины.