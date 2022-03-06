Больницам Украины грозит нехватка лекарств и медицинских товаров

"Сейчас ситуация очень тревожная, и волнение увеличивается каждый день", - признал Вейдс в разговоре с BBC.

Он отметил, что в отдельных случаях оказание помощи затрудняет продвижение российской армии в Украине. Кроме того, в некоторых городах, например, в Мариуполе, больницы отрезаны от электричества, а также от вмешательства агентств критической помощи.