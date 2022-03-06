Вс, 6.03.2022
Все люди, которые погибнут... погибнут также из-за вас. Из-за вашей слабости, разобщенности Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Больницам Украины грозит нехватка лекарств и медицинских товаров

ФОТО: SCANPIX

Если начатая Россией война в Украине продолжится, то с увеличением числа раненых, больницам по всей Украине угрожает нехватка медикаментов и медицинских товаров, обнаружил Алекс Вейдс, чрезвычайный координатор организации "Врачи без границ".

"Сейчас ситуация очень тревожная, и волнение увеличивается каждый день", - признал Вейдс в разговоре с BBC.

Он отметил, что в отдельных случаях оказание помощи затрудняет продвижение российской армии в Украине. Кроме того, в некоторых городах, например, в Мариуполе, больницы отрезаны от электричества, а также от вмешательства агентств критической помощи.

"Мы больше не можем связаться с больницей в Мариуполе", - сказал Вейдс. Он заявил, что существует опасение, что агентство в ближайшие дни может потерять доступ и вместе с тем возможности поставки медицинских товаров и медикаментов и для других больниц Украины.

Последние новости

НАВЕРХ
Back