Больницам Украины грозит нехватка лекарств и медицинских товаров

"Сейчас ситуация очень тревожная, и волнение увеличивается каждый день", - признал Вейдс в разговоре с BBC.
Он отметил, что в отдельных случаях оказание помощи затрудняет продвижение российской армии в Украине. Кроме того, в некоторых городах, например, в Мариуполе, больницы отрезаны от электричества, а также от вмешательства агентств критической помощи.
"Мы больше не можем связаться с больницей в Мариуполе", - сказал Вейдс. Он заявил, что существует опасение, что агентство в ближайшие дни может потерять доступ и вместе с тем возможности поставки медицинских товаров и медикаментов и для других больниц Украины.