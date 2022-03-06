Россия угрожает не платить лизинг на самолеты в размере миллиарда евро

Самолетов, которые на условиях лизинга арендуют российские авиакомпании, абсолютное большинство в российском гражданском авиационном флоте. По расчетам BBC это несколько миллиардов евро, от уплаты которых Россия будет уклоняться, если эти самолеты не смогут покинуть российское воздушное пространство.

В свою очередь, со вторника, 8 марта, российским авиакомпаниям предлагается временно приостановить перевозки из других стран в Россию.

Как поясняет "Росавиация", эта рекомендация связана с "высокой степенью риска, что за границей российские самолеты могут быть задержаны или арестованы" в соответствии с санкциями, которые установили другие страны.

Ограничения не распространяются на авиакомпании тех государств, которые не установили санкции для России и не ограничивали воздушное сообщение с Россией.

Практически все авиакомпании российских авиакомпаний зарегистрированы за границей, главным образом на Бермудских островах. Самолеты, произведенные в России, в том числе Superjet 100, также до установления санкций летели в основном на территории России.