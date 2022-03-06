Война в Украине перешагнула за десятидневный рубеж, а мы продолжаем освещать главные события этого конфликта. В режиме онлайн.

Генеральный штаб Украины: Россия планирует занять дамбу ГЭС к югу от Киева

Российские войска намерены занять дамбу гидроэлектростанции (ГЭС) к югу от Киева, говорится в опубликованном в воскресенье докладе генштаба ВСУ.

Борис Джонсон сообщит о международном плане действий

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намеревается сообщить о международном плане действий с целью добиться того, чтобы вторжение России в Украину потерпело неудачу, в субботу вечером сообщили на Даунинг-стрит.

План из шести пунктов выглядит следующим образом:

формирование международной коалиции для оказания гуманитарной помощи Украине;

поддержка самообороны Украины;

усиление экономического давления на Россию;

предотвращение "ползучей нормализации" российской деятельности в Украине;

укрепление безопасности и устойчивости во всем евроатлантическом регионе;

использование дипломатических путей к деэскалации при полном участии Киева.

Mastercard и Visa прекратили транзакции в России

Все транзакции компаний на территории России будут прекращены в ближайшие дни. Карты Mastercard и Visa, выпущенные в России, не будут работать за пределами страны, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в России. Mastercard и Visa обещают восстановить работу в России, "когда это будет уместно или если это будет разрешено законом".

В Украине убит участник первого раунда переговоров с РФ. Его подозревали в госизмене. Позднее его имя появилось в списке погибших разведчиков

Украинские издания со ссылкой на свои источники сообщили, что сотрудники СБУ при попытке задержания убили участника украинской делегации в первом раунде переговоров с РФ Дениса Киреева. Также об этом рассказал депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский. По его информации, как и по информации СМИ, Киреева заподозрили в государственной измене. Позже о смерти Киреева написали на странице Главного разведывательного управления Украины в Facebook. Там говорится, что Киреев был сотрудником ГРУ и погиб "при выполнении специального задания". Его называют героем.

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