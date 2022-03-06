Выявлено 3992 новых случая Covid-19, скончались три человека

Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:

один человек - в возрасте от 60 до 69 лет;

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

один человека - в возрасте от 90 до 99 лет;

Ни один из них не был полностью вакцинирован.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1488 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2504 человека были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6105,8 случая.

Всего вчера было сделано 8346 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,8%.