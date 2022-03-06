Выявлено 3992 новых случая Covid-19, скончались три человека
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3992 новых случая Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3992 новых случая Covid-19, получены данные о трех смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные категории от 60 до 99 лет:
Ни один из них не был полностью вакцинирован.
Из выявленных вчера зараженных Covid-19 1488 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 2504 человека были вакцинированы.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 6105,8 случая.
Всего вчера было сделано 8346 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,8%.
С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 701 540 жителей Латвии, скончались 5336 человека.