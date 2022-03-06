Вс, 6.03.2022
Мы выдержали девять дней тьмы, девять дней зла. Это в три раза больше, чем тьма и зло рассчитывали Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Сегодня солнца не будет: прогноз погоды на воскресенье

Облака. Иллюстративное фото ФОТО: Pixabay

В воскресенье, 6 марта, в Латвии будет преимущественно облачно, однако значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.

В столице небо будет преимущественно облачным, осадков не ожидается. При слабом и умеренном западном ветре воздух прогреется до +4 градусов.

Последние новости

НАВЕРХ
Back