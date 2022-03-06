Сегодня солнца не будет: прогноз погоды на воскресенье
В воскресенье, 6 марта, в Латвии будет преимущественно облачно, однако значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
В воскресенье, 6 марта, в Латвии будет преимущественно облачно, однако значительных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха днем составит 0...+5 градусов.
В столице небо будет преимущественно облачным, осадков не ожидается. При слабом и умеренном западном ветре воздух прогреется до +4 градусов.