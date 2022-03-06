В Мариуполе - гуманитарная катастрофа, сообщают "Врачи без границ"

Город на Азовском море с населением более 400 тысяч человек был окружен российскими войсками, попытка установить перемирие для эвакуации населения в субботу, 5 марта, провалилась.

"Необходимо оперативно создать гуманитарный коридор, чтобы гражданские лица, женщины и дети могли покинуть город. Сегодня он не был создан из-за несоблюдения режима прекращения огня", - об этом агентству AFP вечером 5 марта сообщил Лоран Лигоза, кризисный координатор MSF в Украине.

"Ситуация катастрофическая и ухудшается с каждым днем,

- подчеркнул он. - Водопровода больше нет, у людей огромные проблемы с доступом к питьевой воде. (..) Нет электричества и отопления. Еда заканчивается, магазины пусты. В город уже несколько дней ничего не привозят".