Вс, 6.03.2022
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Лиене Дупате-Угуле, представитель Maxima

Российский гимнаст выступил на Кубке мира в форме c буквой Z

Российский гимнаст Иван Куляк вышел на церемонию награждения на Кубке мира в Дохе с буквой Z на груди, сообщает A Bola.

Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе - Милад Карими из Казахстана.

На церемонию награждения российский гимнаст вышел с буквой Z, наклеенной на форму с помощью клейкой ленты. Буквы Z и V наносят на российскую технику, которая напала на Украину.

Согласно объяснению Министерства обороны России латинская буква Z на технике означает "За победу", а V - "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

20-летний Куляк проходил службу в российской армии, о чём сам сообщал в Instagram. 24 ноября 2021 года он опубликовал фотографию с хештегами #армияроссии и #дембель2021.

Кубок мира в Дохе стал последним международным турниром, в котором российские гимнасты принимали участие. С 7 марта Международная федерация гимнастики (FIG) запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам, включая судей, участвовать в соревнованиях под своей эгидой.

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