Российский гимнаст выступил на Кубке мира в форме c буквой Z

Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе - Милад Карими из Казахстана.

На церемонию награждения российский гимнаст вышел с буквой Z, наклеенной на форму с помощью клейкой ленты. Буквы Z и V наносят на российскую технику, которая напала на Украину.

Rosjanin Iwan Kuliak - warto zapamiętać !!! BAN na cały Wolny Świat...niech sobie z Putinem uprawia gimnastykę pic.twitter.com/0xTAxR3Zz4 — Robert (@RobertPoczta) March 6, 2022

Согласно объяснению Министерства обороны России латинская буква Z на технике означает "За победу", а V - "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

20-летний Куляк проходил службу в российской армии, о чём сам сообщал в Instagram. 24 ноября 2021 года он опубликовал фотографию с хештегами #армияроссии и #дембель2021.