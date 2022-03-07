Вс, 13.03.2022
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о "фальсификации" репортажа об обстреле роддома в Украине

Wall Street Journal: Россия вербует сирийцев для участия в боевых действиях в Украине

ФОТО: Reuters/ScanPix

Россия вербует для отправки в Украину сирийцев с опытом боев в городских условиях, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на четырех американских должностных лиц.

В свою очередь арабские СМИ сообщают, что многие сирийцы отозвались на призыв президента Украины Владимира Зеленского добровольно воевать в частном порядке на стороне Украины.

Это подтвердила и базирующаяся во Франции организация "Сирийцы за правду и справедливость" (STJ).

С момента, когда Россия вторглась в Украину, сирийцы разделились на сторонников российской "операции", тех, кто против, и тех, кто придерживается нейтральной позиции", - указывает STJ.

Украинский конфликт может стать новым центром привлечения зарубежных военных, считает сирийский эксперт Института военных исследований Дженнифер Кафарелла.

"Факт, что в Украину отправляются добровольцы из других стран, интернационализирует военные действия,

это может обострить войну в Украине и привести к более широкой межрегиональной динамике, особенно на Ближнем Востоке", - цитирует эксперта Wall Street Journal.

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