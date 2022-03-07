Wall Street Journal: Россия вербует сирийцев для участия в боевых действиях в Украине

В свою очередь арабские СМИ сообщают, что многие сирийцы отозвались на призыв президента Украины Владимира Зеленского добровольно воевать в частном порядке на стороне Украины.
Это подтвердила и базирующаяся во Франции организация "Сирийцы за правду и справедливость" (STJ).
С момента, когда Россия вторглась в Украину, сирийцы разделились на сторонников российской "операции", тех, кто против, и тех, кто придерживается нейтральной позиции", - указывает STJ.
Украинский конфликт может стать новым центром привлечения зарубежных военных, считает сирийский эксперт Института военных исследований Дженнифер Кафарелла.
"Факт, что в Украину отправляются добровольцы из других стран, интернационализирует военные действия,
это может обострить войну в Украине и привести к более широкой межрегиональной динамике, особенно на Ближнем Востоке", - цитирует эксперта Wall Street Journal.