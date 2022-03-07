ФОТО ⟩ Безумная драка фанатов на трибуне - минимум 17 погибших

Встреча, которая проходила на стадионе "Коррехидора" в Керетаро, была прервана на 62-й минуте из-за массового столкновения болельщиков. К этому моменту "Атлас" вёл в счёте 1:0.

Во время столкновения участники драки использовали стулья и металлические прутья. Некоторым болельщикам приходилось спускаться на поле, чтобы спастись от особо агрессивных фанатов.

Сотрудникам службы безопасности стадиона пришлось открыть дополнительные выходы, чтобы зрители, в том числе женщины и дети, могли покинуть трибуны.

Изначально в полиции штата Керетаро сообщили о 22 пострадавших и двух госпитализированных в критическом состоянии. Обновлённая информация значительно печальнее - сообщают о 17 погибших в ходе столкновений.

В данный момент лига совместно с правоохранительными органами ведёт тщательное расследование произошедшего. Матч между "Керетаро" и "Атласом" не был возобновлён из соображений безопасности. Встреча будет перенесена на новую дату.