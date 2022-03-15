Анорексия, порошок, оскорбления. Как Тутберидзе воспитывает чемпионок?

Россия на последних трёх Олимпиадах, несомненно, может гордиться своими успехами в женском фигурном катании. Высоких результатов добились воспитанницы Этери Тутберидзе. Какую цену пришлось заплатить за деспотичный подход известного тренера?
Минувшие зимние Олимпийские игры в Пекине многим запомнятся благодаря 15-летней российской фигуристке Камиле Валиевой, которая оказалась в эпицентре допингового скандала. Вся эта ситуация вызвала споры в спортивном сообществе относительного того, как запрещённый препарат попал в организм Валиевой.
Роковое стечение обстоятельств, банальная невнимательность или ошибка взрослых, которые окружали фигуристку? Ответить на этот вопрос довольно сложно, но то, что Тутберидзе волнуют лишь результаты, а не её спортсменки, - это доказанный годами факт...
Для Тутберидзе на первом месте медали и победы. За примером далеко ходить не нужно. На минувшей Олимпиаде на юную Камилу Валиеву обрушилось огромное давление, с которым российская фигуристка не справилась и неудачно откатала произвольную программу. Сразу после выступления Тутберидзе вместо того, чтобы приобнять и поддержать свою ученицу, начала высказывать претензии.
"Чего ты так отпустила? Чего ты перестала бороться вообще? После акселя отпустила вообще… Объясни мне", - обрушилась Этери Тутберидзе сразу после проката на Валиеву, которая еле сдерживала слёзы.
"Срок годности у Тутберидзе"
Этим термином в среде поклонников фигурного катания обозначается момент, когда подопечная Тутберидзе достигает 17-летнего возраста. Это заявление с небольшой долей юмора, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. В данном случае правды больше, чем шутки...
Первой воспитанницей Тутберидзе, которая достигла высоких результатов, стала Юлия Липницкая, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 16 лет, и практически сразу после этого её карьера пошла по нисходящей. В 2017 году она повесила коньки на гвоздь, в частности, из-за проблем со здоровьем. Для того, чтобы вылечить анорексию, спортсменке пришлось уехать лечиться в Израиль.
"Меня больше не тянет на лёд", - говорила 19-летняя спортсменка. В других видах спорта 19 лет - это лишь начало карьеры. Кроме того, продолжают карьеру после 19 лет и те фигуристки, которые занимались с другими специалистами.
Например, одна из самых узнаваемых фигуристок России Елизавета Туктамышева в декабре отпраздновала своё 25-летие и до сих пор продолжает радовать зрителей высоким уровнем выступлений. У Тутберидзе нечто подобное - это аномалия.
Давайте вспомним Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. Тогда тоже блистали воспитанницы Тутберидзе, а именно Алина Загитова и Евгения Медведева, которым в тот момент было 15 и 17 лет соответственно.
Где они были во время Игр в Пекине? На трибунах. Поддерживали Анну Щербакову, Александру Трусову и вышеупомянутую Валиеву.
Загитова завершила профессиональную карьеру в 17-летнем возрасте. Она отмечала, что не в состоянии бороться с девочками, которые исполняют четверные прыжки. "Для начала мне нужно подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше. Нужно максимально снизить риск травмы", - приводил слова Загитовой ТАСС.
Медведева не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2019/20, но фактически о завершении карьеры заявила лишь в конце прошлого года. Закончить со спортом её вынудили проблемы со спиной.
Евгения признавалась, что за день могла съесть лишь одну маленькую шоколадку. "У меня был постоянный страх, что сейчас встану на весы и сто граммов лишних прилетит". Ситуация изменилась после того, как она перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, который нашёл ей диетолога и она смогла вернуться к нормальному рациону.
Загитова, в свою очередь, рассказывала, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане она сильно ограничивала себя в еде.
"Даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплёвывали", - цитирует спортсменку журнал Glamour.
Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в 15 лет. Ей повезло, и обошлось без серьёзных травм, но в возрасте 12 лет её на три года разлучали с матерью.
"У нас было условие, что мама не будет жить в Москве до олимпийской медали - и мама выдержала. А потом мама приехала, и Алина сразу стала девочкой, маминой дочкой, которая уже не хотела 12 часов проводить на катке, потому что есть мама рядом", - говорила Этери в "Пусть говорят" в декабре 2021 года.
Варварские методы
То, что Тутберидзе способна воспитать топовых фигуристок, понятно всем. Однако методика опытного специалиста действительно жестока. Тренировки иногда длятся с утра до вечера, а ежедневные взвешивания, словесное и физическое насилие дополняют картину бесчеловечных тренировок, которые сравнивают с дрессировкой собак.
Воспитанницы Этери Тутберидзе с годами приоткрыли завесу тренировок известного специалиста, показав очень чёткую картину методов, используемых тренером.
Как видно из опыта Медведевой и Загитовой, программа тренировок Тутберидзе построена на контроле веса девушек. Каждый день спортсменкам приходится вставать на весы на глазах у других девушек. Если вес не соответствует требованиям, Тутберидзе начинает использовать психологический террор, который применяется и на льду.
"Я говорила маме: "Мне страшно выходить на лёд". И я каталась по бортикам, чтобы она меня не видела и не подкалывала. В группе же все были тонкие, плоские - одна я довольно рано сформировавшаяся девушка. Я закрывала всё тело, чтобы ничего не было видно. И как-то после какой-то острой шутки не выдержала и заплакала", - вспоминала фигуристка Дарья Паненкова, тренировавшаяся у Тутберидзе в сезоне-2017/2018.
Возможно, самым страшным фактом является борьба Тутберидзе с природой. У человека в этом возрасте (13-15 лет) обычно наступает половое созревание, в результате которого могут происходить быстрые изменения в организме. Чтобы притормозить половое созревание и исключить возможные изменения в теле (прибавка в весе), девочки Тутберидзе принимают питательные вещества только в виде порошка.
Также прозвучала информация, что подопечные Тутберидзе употребляют препарат под названием "Люпрон". Он имеет свойство блокатора гормонов - тестостерона у мужчин и эстрогена у женщин. Фигуристкам есть смысл применять его для того, чтобы замедлить развитие тела и отодвинуть наступление пубертатного периода.
"Нет понятия "устал, не могу". Если ты устал или у тебя травма - ты всё равно выходишь и делаешь. Даже если у тебя сломаны два пальца на ноге - просто выходишь и делаешь по сто раз в день одно и то же. По двести, если понадобится", - сказала о тренировках Тутберидзе её бывшая ученица Полина Шубодерова.
Что касается взвешивания, то, по словам Шубодеровой, оно происходило ежедневно в одно и то же время. "Ты не имеешь права его пропустить, как и тренировку. Твой вес может отклоняться максимум на 200 граммов. И так на протяжении года, чтобы иметь стабильные прыжки", - говорила фигуристка в интервью "Спорт-Экспрессу".
По её словам, Тутберидзе - очень строгий тренер, для которой даже пятое место на соревнованиях - это последнее. "На сборах в Новогорске меня догнала очередная травма, болела пятка. Я всё равно каталась, прыгала. С каждым днём было тяжелее говорить с Этери Георгиевной, ей стало неинтересно со мной работать, что ли. После восстановления я пришла, но она отправила меня в младшую группу со словами: "Посмотрим на тебя, решай сама, куда ты пойдёшь, но, в принципе, ты можешь заканчивать". Чтобы добиться её внимания, мне нужно было фактически полгода. У меня опустились руки, конечно", - рассказывала Шубодерова, которая работала с Тутберидзе с 2016 по 2018 год.
Другая фигуристка - Анастасия Шабатова - в своём Instagram высказала иную теорию успеха девочек Тутберидзе:
"Принял много допинга - и выступаешь стабильно. Вот и всё. Только надо правильный допинг пить. Пьют ли его в "Хрустальном"? Конечно, пьют".
После подобных обвинений 13-летняя Шабатова стала нежелательной в среде фигурного катания России и в том же году сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины.
Помимо жёсткого контроля над весом, в группе Тутберидзе часто случаются травмы - всё из-за высоких тренировочных нагрузок. Так, например, из олимпийской гонки в сезоне-2021/22 досрочно выбыла Алёна Косторная, которая сломала руку на тренировке.
Когда она отказалась кататься с переломом и снялась с предолимпийского чемпионата России, Тутберидзе раскритиковала её решение. "Считаю, что можно было попробовать и кататься с такой травмой. Тем более здесь - олимпийский чемпионат России, отбор", - рассуждала Тутберидзе в программе "Пусть говорят" на Первом канале.
Сама Тутберидзе не скрывает, что ведёт тренировки довольно жёстко, но, по её словам, представлять Россию - это самая высокая честь, поэтому девушки не имеют права провалиться.
"Я стараюсь своих спортсменов приучить с момента, когда им по 13 лет, что нельзя говорить "Я не хочу сегодня приходить на тренировку". Посмотри на карту, взгляни на размер России. Если ты выйдешь на международных соревнованиях, где у тебя на спине будет написано Russia, ты и тогда скажешь - "не сегодня"?" - объясняла Тутберидзе в интервью Владимиру Познеру.
Конечно, в спортивном сообществе хватает людей, которые критикуют методы Тутберидзе. В то же время на международной арене, и не только в России, у тренера немало сторонников.
Например, в 2020 году она была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев, а американский фигурист и обозреватель NBC Джонни Вейр после визита в "Хрустальный" назвал школу Тутберидзе лучшей в мире, добавив, что он очень благодарен за то, что смог насладиться потрясающим катанием.
Конечно, российские фигуристки доминировали и на минувшей Олимпиаде в Пекине, где золото завоевала Анна Щербакова, а серебро досталось Александре Трусовой. Теперь, правда, хочется задать вопрос - будут ли обе ученицы Тутберидзе конкурентоспособными на Олимпиаде-2026?
Или всё-таки окажется, что Щербакова, Валиева и Трусова не более чем живые люди с организмами, которые могут сломаться? Опыт прошлых лет заставляет склоняться ко второму варианту...