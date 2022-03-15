Анорексия, порошок, оскорбления. Как Тутберидзе воспитывает чемпионок?

Этим термином в среде поклонников фигурного катания обозначается момент, когда подопечная Тутберидзе достигает 17-летнего возраста. Это заявление с небольшой долей юмора, но, как известно, в каждой шутке есть доля правды. В данном случае правды больше, чем шутки...

Первой воспитанницей Тутберидзе, которая достигла высоких результатов, стала Юлия Липницкая, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Липницкая стала олимпийской чемпионкой в 16 лет, и практически сразу после этого её карьера пошла по нисходящей. В 2017 году она повесила коньки на гвоздь, в частности, из-за проблем со здоровьем. Для того, чтобы вылечить анорексию, спортсменке пришлось уехать лечиться в Израиль.

"Меня больше не тянет на лёд", - говорила 19-летняя спортсменка. В других видах спорта 19 лет - это лишь начало карьеры. Кроме того, продолжают карьеру после 19 лет и те фигуристки, которые занимались с другими специалистами.

Этери Тутберидзе и Камила Валиева ФОТО: EPA/Scanpix

Например, одна из самых узнаваемых фигуристок России Елизавета Туктамышева в декабре отпраздновала своё 25-летие и до сих пор продолжает радовать зрителей высоким уровнем выступлений. У Тутберидзе нечто подобное - это аномалия.

Давайте вспомним Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. Тогда тоже блистали воспитанницы Тутберидзе, а именно Алина Загитова и Евгения Медведева, которым в тот момент было 15 и 17 лет соответственно.

Где они были во время Игр в Пекине? На трибунах. Поддерживали Анну Щербакову, Александру Трусову и вышеупомянутую Валиеву.

Загитова завершила профессиональную карьеру в 17-летнем возрасте. Она отмечала, что не в состоянии бороться с девочками, которые исполняют четверные прыжки. "Для начала мне нужно подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше. Нужно максимально снизить риск травмы", - приводил слова Загитовой ТАСС.

Медведева не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2019/20, но фактически о завершении карьеры заявила лишь в конце прошлого года. Закончить со спортом её вынудили проблемы со спиной.

Евгения признавалась, что за день могла съесть лишь одну маленькую шоколадку. "У меня был постоянный страх, что сейчас встану на весы и сто граммов лишних прилетит". Ситуация изменилась после того, как она перешла к канадскому специалисту Брайану Орсеру, который нашёл ей диетолога и она смогла вернуться к нормальному рациону.

Загитова, в свою очередь, рассказывала, что на Олимпийских играх в Пхёнчхане она сильно ограничивала себя в еде.

"Даже не пила воду. Мы просто полоскали рот и выплёвывали", - цитирует спортсменку журнал Glamour.

Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в 15 лет. Ей повезло, и обошлось без серьёзных травм, но в возрасте 12 лет её на три года разлучали с матерью.