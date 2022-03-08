Ср, 9.03.2022
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Выявлено 8137 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек
В больницах - 1161 человек

ФОТО: LETA

За минувшие сутки в Латвии выявлено 8137 новых случаев Covid-19, получены данные о 9 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категории от 50 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • четыре человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет;

Трое из них не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а шестеро были вакцинированы.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 2838 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 5299 человек были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения понизился до 5845,6 случая.

Всего вчера было сделано 17 003 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 47,9%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 712 271 жителя Латвии, скончались 5354 человека.

Госпитализации

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах уменьшилось с 1191 до 1161 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 169 пациентов с Covid-19, выписаны 187 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 520 человек, из них у 476 среднетяжелое течение заболевания, состояние 44 человек - тяжелое.

Вакцинация

По состоянию на 7 марта 1,34 миллиона или 70,9% населения Латвии были вакцинированы от Covid-19, говорится в подготовленном Министерством здравоохранения отчете о ходе вакцинации.

Завершили вакцинацию 68,7%, или 1,3 млн человек, дополнительную дозу получили 26,6%, или 503 000 человек.

На прошлой неделе средний темп вакцинации составил 1202 прививки в день.

Больше всего получивших бустерную вакцину в возрастной группе от 70 до 79 лет - 44%. В возрастной группе 60-69 лет бустерную вакцину получили 39,6% населения, в группе 80-89 лет - 38,1%, в группе старше 90 лет - 23,5%, в возрасте от 18 до 29 лет - 23,9% населения.

Чтобы достичь 90-процентного охвата в возрастной группе старше 60 лет, вакцинацию должны начать еще 44 540 пожилых людей.

На складах в Латвии остается 1 560 666 доз вакцин от Covid-19.

В период с 26 февраля по 4 марта было зарегистрировано семь побочных эффектов вакцинации, в том числе два сообщения от медицинских работников и пять сообщений от пациентов. По данным Минздрава, четыре сообщения классифицируются как значимые.

Заболеваемость уменьшается

Согласно данным Министерства здравоохранения, число случаев Covid-19, зарегистрированных на девятой неделе этого года, снизилось на 18,2% до 7410 случаев в среднем в день. Количество выполненных тестов также уменьшилось на 18,1%.

На девятой неделе в результате скрининга работников образования и учащихся выявлено 3371, или 6,5% случаев, что на 22,9% меньше по сравнению с неделей ранее.

Всего на минувшей неделе заболели 15 383 школьника, 2 202 студента, 3 783 работника учебных заведений и 146 преподавателей.

Скрининг вне учебных заведений выявил 48 665, или 93,5% случаев, что на 17,8% меньше, чем на предыдущей неделе.

Семидневная тенденция показывает, что количество тестов, выполняемых в день, уменьшилось на 18,1%, в среднем до 15 924 теста в день. Всего за семь дней было проведено 98 270 рутинных тестов.

По данным Минздрава, за неделю доля положительных результатов тестов увеличилась на 0,3 процентных пункта до 46,7%.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5070 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4647 случаев были первичным заражениями, 418 - вторичным, пять пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1416 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 71 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 939 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2411,5 случая.

Из 15 скончавшихся 12 были непривитыми. Все скончавшиеся были старше 60 лет: скончались шесть человек из возрастной группы 80-89 лет, пять из группы 70-79 лет, трое в возрасте 60-69 лет и один старше 90 лет.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6965 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3309.

По состоянию на утро 8 марта в больницах в Эстонии находилось 620 пациентов с коронавирусом. Из них 283 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19, в том числе 172 человека (60,8%) не были вакцинированы, а 111 (39,2%) прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 68 новых историй болезни, в том числе в 23 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 31 пациента с симптомами Covid-19.

Скончались девять человек с коронавирусом: 52-летняя женщина, 74-летний мужчина, 81-летний мужчина, 81-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 92-летняя женщина и 93-летняя женщина.

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