Выявлено 8137 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

Завершили вакцинацию 68,7%, или 1,3 млн человек, дополнительную дозу получили 26,6%, или 503 000 человек.

На прошлой неделе средний темп вакцинации составил 1202 прививки в день.

Больше всего получивших бустерную вакцину в возрастной группе от 70 до 79 лет - 44%. В возрастной группе 60-69 лет бустерную вакцину получили 39,6% населения, в группе 80-89 лет - 38,1%, в группе старше 90 лет - 23,5%, в возрасте от 18 до 29 лет - 23,9% населения.

Чтобы достичь 90-процентного охвата в возрастной группе старше 60 лет, вакцинацию должны начать еще 44 540 пожилых людей.

На складах в Латвии остается 1 560 666 доз вакцин от Covid-19.

В период с 26 февраля по 4 марта было зарегистрировано семь побочных эффектов вакцинации, в том числе два сообщения от медицинских работников и пять сообщений от пациентов. По данным Минздрава, четыре сообщения классифицируются как значимые.

Заболеваемость уменьшается

Согласно данным Министерства здравоохранения, число случаев Covid-19, зарегистрированных на девятой неделе этого года, снизилось на 18,2% до 7410 случаев в среднем в день. Количество выполненных тестов также уменьшилось на 18,1%.

На девятой неделе в результате скрининга работников образования и учащихся выявлено 3371, или 6,5% случаев, что на 22,9% меньше по сравнению с неделей ранее.

Всего на минувшей неделе заболели 15 383 школьника, 2 202 студента, 3 783 работника учебных заведений и 146 преподавателей.

Скрининг вне учебных заведений выявил 48 665, или 93,5% случаев, что на 17,8% меньше, чем на предыдущей неделе.

Семидневная тенденция показывает, что количество тестов, выполняемых в день, уменьшилось на 18,1%, в среднем до 15 924 теста в день. Всего за семь дней было проведено 98 270 рутинных тестов.

По данным Минздрава, за неделю доля положительных результатов тестов увеличилась на 0,3 процентных пункта до 46,7%.

Литва

За минувшие сутки в Литве выявлено 5070 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 4647 случаев были первичным заражениями, 418 - вторичным, пять пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1416 человек, что на несколько десятков меньше, чем сутками ранее, из них 71 - в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 939 тыс. человек, от этой болезни умерло 8,5 тыс. человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 2411,5 случая.

Из 15 скончавшихся 12 были непривитыми. Все скончавшиеся были старше 60 лет: скончались шесть человек из возрастной группы 80-89 лет, пять из группы 70-79 лет, трое в возрасте 60-69 лет и один старше 90 лет.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6965 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3309.

По состоянию на утро 8 марта в больницах в Эстонии находилось 620 пациентов с коронавирусом. Из них 283 человека нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения Covid-19, в том числе 172 человека (60,8%) не были вакцинированы, а 111 (39,2%) прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 68 новых историй болезни, в том числе в 23 случаях пациентам требовалась госпитализация из-за симптомов Covid-19. В среднем за последние 10 дней госпитализировали 31 пациента с симптомами Covid-19.