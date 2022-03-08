ВИДЕО ⟩ Шевченко заплакал в прямом эфире, говоря о войне в Украине

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон. Кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдёт", - заявил Шевченко в эфире итальянского телеканала RAI 3.