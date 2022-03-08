ВИДЕО ⟩ Шевченко заплакал в прямом эфире, говоря о войне в Украине
Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций, когда в прямом эфире итальянского телеканала говорил о войне в Украине.
Легендарный украинский футболист и тренер Андрей Шевченко не смог сдержать эмоций, когда в прямом эфире итальянского телеканала говорил о войне в Украине.
"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и пожилых людей, которые не могут уехать. Это похоже на страшный сон. Кажется, что завтра я проснусь и вернусь к нормальной жизни, но я понимаю, что этого не произойдёт", - заявил Шевченко в эфире итальянского телеканала RAI 3.
Voler bene a @jksheva7 😢— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022
L'Italia è con voi!pic.twitter.com/IOUIfFgNtQ#Shevchenko #StopPutinNOW
Шевченко добавил, что Украина хочет быть частью Европы. "Зеленский - великий президент, который ведёт нас к нашей свободе и независимости", - добавил бывший футболист.
Ранее Шевченко был на митингах в Лондоне с призывом прекратить войну. Также он проводит волонтёрскую деятельность.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале "спецоперации" на территории Украины, которая обернулась вторжением в суверенное государство, войной и гуманитарной катастрофой.