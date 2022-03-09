Левандовски оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" на своём поле принимала австрийский "РБ Зальцбург" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч проходил на стадионе "Альянц-Арена" и завершился разгромной победой "Баварии" со счётом 7:1 (первый матч завершился вничью - 1:1).

Голами в составе победителей отметились Серж Гнабри, Лерой Зане, Томас Мюллер (дубль) и Роберт Левандовски (хет-трик). Единственный гол в составе австрийцев провёл Мауритс Кергор.

Отметим, что Левандовски забил три гола к 23-й минуте. Первые два мяча, на 12-й и 21-й минутах, были забиты с пенальти, третий, на 23-й минуте, - в результате отскока мяча в штангу и последующего добивания с полуметра. Таким образом, поляк оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов.

Сегодняшний хет-трик Роберта Левандовски - самый быстрый в истории #ЛигаЧемпионов, если считать от начала матча (к 23-й минуте) 👏#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/v8seb748Bw — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 8, 2022

Кроме того, Левандовски возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов - на счету поляка в этом розыгрыше турнира 12 мячей в восьми играх.

В параллельном матче "Ливерпуль" у себя дома проиграл "Интеру", но всё равно вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч завершился победой гостей со счётом 1:0 (в первом матче англичане победили со счётом 2:0). Единственный гол на 61-й минуте забил нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес.

Следующие ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут 9 марта, когда "Манчестер Сити" на своём поле сыграет с португальским "Спортингом", а мадридский "Реал" на выезде сыграет с "ПСЖ".

Жеребьёвка 1/4 финала турнира состоится 18 марта.