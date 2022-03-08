TVNET из Украины ⟩ Обезображенное лицо войны

Их сотни. Старики и молодежь, в основном женщины с детьми, раненых несут на руках, другие крепко прижали к груди своих питомцев. Самое необходимое - сжато в руках.

Пожилая женщина робкой поступью пытается найти опору для своих болящих от усталости ног. Возможно, она уже никогда не вернется в свой родной город. Местный рассказывает, что русские раздели всех мужчин догола и проверили, нет ли у кого нацистских татуировок, а затем заставили сидеть в подвале три дня.