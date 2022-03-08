TVNET из Украины ⟩ Обезображенное лицо войны

Их сотни. Старики и молодежь, в основном женщины с детьми, раненых несут на руках, другие крепко прижали к груди своих питомцев. Самое необходимое - сжато в руках.
Пожилая женщина робкой поступью пытается найти опору для своих болящих от усталости ног. Возможно, она уже никогда не вернется в свой родной город. Местный рассказывает, что русские раздели всех мужчин догола и проверили, нет ли у кого нацистских татуировок, а затем заставили сидеть в подвале три дня.
Таково лицо войны. Жестокое, отвратительное, болезненное. "Могут ли люди изменить свое поведение, или история бесконечно повторяется и мы навсегда обречены переживать трагедии прошлого снова и снова, не меняя ничего, кроме декораций?" - спрашивает израильский историк Юваль Ной Харари. Мы не будем ему отвечать. Пока нет.