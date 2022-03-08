В соцсетях распространяется заявление, в котором торговцам "чудо-порошками" рекомендуют молчать о войне

Как известно, в бизнесе задействованы инфлюенсер Катрине Саулиете, а также звезда шоу Ģimene burkā Агрита Биндре-Блуменауа.

Как на этой неделе рассказывал журнал Privātā Dzīve, в соцсетях распространяется новость о том, что якобы компания NL Internation отправила послание своим сотрудникам.

В нем "настоятельно просят убрать название компании и ее продуктов из уже опубликованных записей, которые посвящены всемирно известной катастрофе", а также призывают не использовать название компании в записях, не связанных с ее продвижением.

"Любое преднамеренное упоминание NL в ваших инициативах может нанести компании непоправимый ущерб вплоть до приостановки деятельности NL по всему миру. В деятельности могут быть выявлены признаки уголовного правонарушения, о котором власти предупредили все компании, находящиеся на территории Российской Федерации", - сказано в заявлении, которое опубликовал журнал Privātā Dzīve.

Как изданию пояснила Агрита,

"этот документ адресован не нам - латышам.

К латышам, так же как и к жителям других европейских стран, это не относится. Живущие в России получили от руководства документ, в котором сказано, что если поддержишь Украину - грозит уголовное наказание". Сама Агрита помогает пострадавшим из Украины.

Схожую информацию ранее подтвердила и Катрине Саулиете. Она рассказала, что связывалась с руководством компании.

"Тем, кто пишет мне, что я должна обратиться к русским лидерам, я должна сказать, что им следует открыть глаза. Я говорю и могу рассказать, что я узнала. Почему все молчат? Почему компания молчит? Кажется, что они ничего не понимают, да многие не понимают - они зомбированы. А многие понимают. При этом у них есть официальное заявление, что если кто-то переведет хоть какие-то копейки в Украину, изъявит желание помогать, если кто-то вообще упомянет о необходимости помощи Украине, хоть одежду украинцу принесет - ему грозит 20 лет тюрьмы, поэтому они и сидят и молчат. Народ в России напуган.