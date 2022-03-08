Ср, 9.03.2022
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Джо Байден, президент США

Россия грозит отключить газ Европе. Германия против нефтяного эмбарго

ФОТО: Reuters/ScanPix

Россия имеет право отключить Европу от газа, а цена на нефть может подскочить до 300 долларов за баррель в случае российского эмбарго, на котором настаивают США, предупредил вице-премьер России Александр Новак, пишет Русская служба BBC.

"Заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно, потребуется не один год, причем это будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими", - сказал Новак (цитата Интерфакс).

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг, 10 марта. Германия выступает против нефтяного эмбарго.

"В настоящий момент не существует никаких альтернативных способов обеспечить Европу энергоресурсами для производства тепла, света и для нужд промышленности", - сказал немецкий канцлер Олаф Шольц.

Германия в рамках санкций остановила процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2". Новак пригрозил контрсанкциями.

"В связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введением запрета в отношении "Северного потока - 2" у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод "Северный поток - 1", который сегодня загружен на 100%", - сказал российский чиновник.

Российский газопровод "Северный поток - 2" проходит по дну Балтийского моря от Усть-Луги до Грайфсвальда в Германии. Работы по укладке труб завершились в начале осени 2021 года.

Уже в ноябре власти Германии приостановили сертификацию оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG, заявив, что та должна привести свою организационно-правовую форму в соответствие с законами ФРГ.

После начала концентрации российских войск у границ Украины осенью 2021 года США неоднократно угрожали остановкой "Северного потока" в случае начала агрессии против Украины со стороны России.

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