Почти 90% населения недовольны высокими ценами на продукты

Сравнивая ответы городских и сельских жителей на вопрос об уровне цен, видно, что существенной разницы нет - в среднем девять из десяти латвийцев оценивают цены на продукты в магазинах как высокие.

"Хотя понятно, почему среди людей с низкими доходами 92% респондентов придерживаются такого мнения, гораздо более тревожным сигналом является то, что и 77% людей с высокими доходами признают, что цены на продукты высоки", - говорит руководитель Центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

Рост цен на электроэнергию затрагивает все отрасли экономики Латвии, ощущает их и розничная торговля. Затраты на производство и доставку продукции растут, а глобальные сбои в логистических цепочках все еще не устранены.

Опрос, проведенный по инициативе Lidl Latvija, отражает не только оценку розничных цен населением Латвии, но и ежедневные покупательские привычки. Несмотря на удорожание, важнейшим фактором при выборе места для покупок является хорошее соотношение цены и качества: на это указали 78% респондентов. Покупатели ценят высокое качество товаров: это важно для 69% респондентов, а на выбор 58% опрошенных больше всего влияет низкая цена.

Невзирая на то, что магазинов Lidl в Латвии еще относительно немного (18), 46% участников опроса в течение последних трех месяцев делали в них покупки.

"Анализируя полученные результаты, мы сделали вывод, что покупатели хотят приобретать качественную продукцию, но при этом оценивают соотношение цена-качество. Это основа концепции Lidl, и мы видим, что она востребована и в Латвии. В то же время мы рады, что Lidl ассоциируется у респондентов с неординарным товарным предложением, хорошим сервисом, а также качественными свежими продуктами", - говорит Дана Хасана, руководитель по корпоративным коммуникациям Lidl в Латвии и Эстонии.

Отвечая на вопросы о других факторах, которые учитываются при выборе магазина для повседневных покупок, чуть более половины (57%) респондентов признали, что для них важно удобное расположение магазина, например, близко к дому или по дороге домой, а также широкий ассортимент продуктов и товаров (54%).