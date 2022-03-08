Вакцинация против Covid-19 в Латвии почти остановилась

Всего за последнюю неделю против коронавируса привилось примерно 7200 человек, или приблизительно 1000 в день. Более высокие показатели вакцинации наблюдались даже в течение нескольких недель в январе 2021 года, когда вакцины против Covid-19 были доступны только медикам, в отличие от нынешней ситуации, когда недостатка в вакцинах не наблюдается.

Сравнительно более высокий уровень вакцинации в Латвии был достигнут в конце мая 2021 года, когда за неделю было привито 117 000 человек. Следующий прорыв произошел в середине октября 2021 года, когда в ряде секторов были введены обязательные требования по вакцинации: в самую загруженную неделю было вакцинировано 89 000 человек. В первую неделю января 2022 года еще примерно 72 000 человек в Латвии привились против Covid-19, однако в последующие недели темпы вакцинации замедлились.

На прошлой неделе темпы вакцинации все еще поддерживались ревакцинацией: приблизительно 80% от общего объема прививок составили "третьи инъекции".

И первый рабочий день этой недели не предвещает изменений в тенденции. Только 500 человек вакцинировались против Covid-19 в понедельник, в том числе 400 человек получили бустерную вакцину.

На сегодня в Латвии первую дозу вакцины против Covid-19 получили в общей сложности 1,056 млн человек, или 56,1% населения страны. Из них примерно 1,013 млн человек завершили базовый курс вакцинации, а еще 287 000 человек привились препаратом "Johnson&Johnson", в случае с которым требуется только одна доза, в результате чего общее число вакцинированных достигло 1,3 млн - 69% от общего объема населения.

Среди достигших совершеннолетия жителей примерно 64% получили первую прививку от Covid-19, 80% завершили процесс вакцинации и приблизительно 33% ревакцинированы.