ВИДЕО ⟩ Российский гимнаст с буквой Z на груди: "Был бы второй шанс, поступил бы так же"

Международная федерация гимнастики (FIG) уже инициировала дисциплинарное дело в отношении 20-летнего российского спортсмена Ивана Куляка, назвав его поведение "шокирующим".

Напомним, Иван Куляк вышел на церемонию награждения на Кубке мира в Дохе с буквой Z на груди. Буквы Z и V наносят на российскую технику, которая напала на Украину. Согласно объяснению Министерства обороны России, латинская буква Z на технике означает "За победу", а V - "Сила V правде" и "Задача будет выполнена".

По словам гимнаста, идея разместить букву Z на форме появилась после того, как российские спортсмены увидели поведение украинцев на соревнованиях. "Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым. Так, во время выступлений они могли позволить себе кричать: "Слава Украине!". Или же выйти на помост, закутавшись в национальный флаг", - сказал Куляк.

При этом спортсмен отметил, что лично в его адрес никто ничего не говорил и никакой агрессии не проявлял. Отвечая на вопрос, жалеет ли он о своём поступке, спортсмен сказал: "Нисколько".

"Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же", - заявил Куляк российским СМИ.

Куляк признался, что увидел букву Z у российских военных. "Посмотрел, что означает данный символ. Оказалось, "за победу" и "за мир". Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего".

На Кубке мира в Дохе Куляк занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе - Милад Карими из Казахстана.