ВИДЕО ⟩ Швед Дюплантис снова обновил мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис с третьей попытки взял высоту 6,19 метра и превзошёл собственное достижение на 1 сантиметр. На 6 метров 18 сантиметров шведский спортсмен прыгнул 17 сентября 2020 года на соревнованиях в Риме.

Швед начал соревнования с высоты 5,61 м, затем с первой попытки взял высоту в 5,85 м и 6,00 м. Высота в 6,19 м покорилась ему с третьей попытки - швед немного зацепил планку, но она осталась на своём месте.

"Думаю, что я пытался покорить высоту в 6,19 м около 50 раз. Прошло много времени. Ещё ни разу не сталкивался с высотой, которая доставляла мне столько неприятностей, поэтому сейчас очень приятные ощущения", - сказал Дюплантис после соревнований.