ЦСУ отчиталось о росте цен: картофель за год подорожал на 55%, мука - на 42%

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 1,9%, что в основном произошло за счет роста цен на спиртные напитки (+4,1%). Подорожали также пиво (+1,6%) и табачные изделия (+0,7%).

В группе одежды и обуви цены за месяц снизились на 1,6%. В течение месяца цены упали на 1,5% на одежду и на 1,6% на обувь, на что в основном повлияли акции на товары зимнего сезона.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 1%. Цены на тепловую энергию, твердое топливо, на вывоз мусора выросли.

Товары и услуги, связанные с транспортом, подорожали на 2,7%, в основном за счет роста цен на топливо на 5,3%. Дизельное топливо подорожало на 6,4%, бензин - на 4,7%, автогаз - на 0,2%. Подорожали обслуживание и ремонт личного автотранспорта, дешевле стал пассажирский воздушный транспорт.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за месяц на 1%. Дороже стали цветы, корм для домашних животных и комплексные услуги по проведению досуга. Средний уровень цен упал на персональные компьютеры.

В остальных группах наиболее существенное подорожание в течение месяца пришлось на автострахование, фармацевтические товары, услуги врачей-специалистов, услуги ресторанов и кафе, бытовую технику и мебель для жилья. В свою очередь, снизились цены на средства личной гигиены и косметику, а также на товары для уборки и ухода за домом.

Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в феврале 2022 года по сравнению с февралем 2021 года оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, товары и услуги, связанные с жильем, транспортом, алкоголь и табачные изделия, товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, одежду и обувь, здравоохранение и жилье.

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 11,8%.

Наиболее существенное влияние на прирост среднего уровня цен в этой группе оказали сыры и творог (+19,7%), молочные продукты (+21,2%), молоко (+20,6%), йогурты (+21,7%). Дороже стали свежие овощи (+13,7%) и картофель (+55,4%). Выросли цены на муку и другие крупы (+42,8%), хлеб (+9,9%), кондитерские изделия (+9,6%), макаронные изделия (+20,4%) и рис (+25,5%). Также выросли цены на мясо птицы (+16%), свежие фрукты (+8,7%), растительное масло (+31,1%), кофе (+5,9%), мороженое (+15%), вяленое, соленое или копченое мясо (+3,4%), сливочное масло (+14,6%), мясные продукты (+8,1%), варенье и мед (+13,9%), свежая или охлажденная рыба (+16,5%), шоколад (+5,7%), соусы и приправы ( +16,4%), фруктовые и овощные соки (+6,3%), безалкогольные напитки (+10,9%) и сахар (+10%). Свинина стала дешевле (-7,1%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 4,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 4,6% за счет подорожания крепких напитков, пива и вина. За год цены на табачные изделия выросли в среднем на 4,6%.

В группе одежды и обуви цены за год выросли на 5,4%, в том числе цены на одежду увеличились в среднем на 3,9%, а на обувь - на 10,7%.

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 11,2%. Наиболее значительный рост цен в течение года был на тепловую энергию, а также на природный газ. Повысились цены на твердое топливо, вывоз мусора, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, аренду жилья, услуги по управлению жильем, услуги канализации, водоснабжения.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 4,2%. Выросли цены на стоматологические услуги, специализированные медицинские услуги и фармацевтические продукты.

Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год выросли на 14,3%, что обусловлено ростом цен на топливо на 26,6%. Дизель стал дороже на 25,3%, бензин на 26%, автогаз на 39,2%. Вырос уровень цен на легковые автомобили, техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, а также запчасти и аксессуары для личного автотранспорта.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год стали дороже на 4%. Подорожали цветы, услуги досуга и спорта, корм для животных, абонентская плата за телевидение. Книги стали дешевле.