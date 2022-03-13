Абрамович писал Анчелотти одно и то же сообщение после поражений "Челси"

С 2009 по 2011 год главным тренером "Челси" был итальянский специалист Карло Анчелотти. По словам журналиста, российский бизнесмен поддерживал довольно специфическое общение с наставником лондонцев.

"Анчелотти рассказывал, как Абрамович постоянно писал ему одни и те же сообщения после проигрышей команды. Эти сообщения содержали лишь вопросительный знак. А Карло - ну каков чёртов гений - отвечал ему только восклицательным знаком", - сообщил журналист в интервью изданию The Sun.

Карло Анчелотти возглавлял "Челси" на протяжении двух сезонов - 2009/10 и 2010/11. Вместе с клубом итальянец в первом сезоне завоевал титул чемпиона Англии и стал обладателем Кубка Англии. Абрамович решил расстаться с Анчелотти после года без трофеев и второго места в чемпионате.

После ухода из "Челси" Карло Анчелотти тренировал "Пари Сен-Жермен", "Баварию", "Наполи", "Эвертон" и мадридский "Реал", с которым он подписал контракт летом 2021 года.

Абрамович стал владельцем "Челси" в 2003 году. С тех пор команда по два раза побеждала в Лиге чемпионов и Лиге Европы, по пять раз - в чемпионате и Кубке Англии, трижды была победителем Кубка национальной лиги и по одному разу - Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.