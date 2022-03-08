В критический момент газ Latvijas gāzе может быть заменен на Latvenergo

По ее словам, недавние события сместили акцент на краткосрочные решения и аспект безопасности, и в настоящее время Минэкономики работает над этим.

В настоящее время Latvenergo уже приобрело от имени правительства два судна со сжиженным природным газом (СПГ), которые будут обеспечивать Latvenergo необходимым газом, чтобы не ставить под угрозу теплоснабжение Риги в случае возникновения проблем с поставками из России. Кроме того, рассматривается покупка еще одного газовоза.

"Мы думаем купить еще одно судно газа, чтобы Latvenergo могло занять место Latvijas gāze в качестве поставщика газа домохозяйствам в критической ситуации. Тогда мы сможем решить эту проблему просто, но, конечно, недешево", - сказала Индриксоне.

При этом она подчеркнула, что риска того, что Россия может перекрыть поставки газа, пока нет. "Они [Россия] в настоящее время финансируют свою войну за счет поставок газа, что практически неправильно", - сказала Индриксоне, добавив, что

Латвия - не единственная страна, которая покупает российский газ, например, у Финляндии вообще нет другого выбора.