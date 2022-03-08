Ринкевич: пропаганда зомбировала население России

Политик сказал, что по-прежнему наблюдает, как в среде некоторых коллег, а также в более широких дебатах на Западе озвучивается ложное предположение, что есть "плохое российское правительство и хороший русский народ, который положит конец войне, если избавится от нынешнего правительства".

"К сожалению, мы видим, что российское общество очень зомбировано пропагандой. Поддержка агрессии достаточно высока",

- заключил министр, предположив, что ситуация, которую можно назвать второй холодной войной, сложилась на долгое время.

Ринкевич пояснил, что санкции применяются для того, чтобы, во-первых, максимально ослабить военный потенциал России и, во-вторых, повлиять на общественное мнение, а последнее может быть очень длительным процессом.

"Российское правительство меньше всего настроено думать о детях в больничных палатах и нуждающихся, его заботит, как продолжать растить свои имперские амбиции.