Ринкевич: пропаганда зомбировала население России
Пропаганда зомбировала жителей России, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.
Пропаганда зомбировала жителей России, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.
Политик сказал, что по-прежнему наблюдает, как в среде некоторых коллег, а также в более широких дебатах на Западе озвучивается ложное предположение, что есть "плохое российское правительство и хороший русский народ, который положит конец войне, если избавится от нынешнего правительства".
- заключил министр, предположив, что ситуация, которую можно назвать второй холодной войной, сложилась на долгое время.
Ринкевич пояснил, что санкции применяются для того, чтобы, во-первых, максимально ослабить военный потенциал России и, во-вторых, повлиять на общественное мнение, а последнее может быть очень длительным процессом.
Нет особых иллюзий относительно того, что прорыв общественного мнения произойдет в скором времени: надо вспомнить, как это случилось в СССР - вторжение в Афганистан и проблемы экономического характера со временем достигли кумулятивного эффекта, но на это потребовалось много лет", - сказал политик.