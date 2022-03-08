Ср, 9.03.2022
Надежд на возвращение нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Татьяна Лазарева, телеведущая
Татьяна Лазарева, телеведущая

Ринкевич: пропаганда зомбировала население России

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ФОТО: Zane Bitere/LETA

Пропаганда зомбировала жителей России, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в интервью телеканалу TV3.

Политик сказал, что по-прежнему наблюдает, как в среде некоторых коллег, а также в более широких дебатах на Западе озвучивается ложное предположение, что есть "плохое российское правительство и хороший русский народ, который положит конец войне, если избавится от нынешнего правительства".

"К сожалению, мы видим, что российское общество очень зомбировано пропагандой. Поддержка агрессии достаточно высока",

- заключил министр, предположив, что ситуация, которую можно назвать второй холодной войной, сложилась на долгое время.

Ринкевич пояснил, что санкции применяются для того, чтобы, во-первых, максимально ослабить военный потенциал России и, во-вторых, повлиять на общественное мнение, а последнее может быть очень длительным процессом.

"Российское правительство меньше всего настроено думать о детях в больничных палатах и нуждающихся, его заботит, как продолжать растить свои имперские амбиции.

Нет особых иллюзий относительно того, что прорыв общественного мнения произойдет в скором времени: надо вспомнить, как это случилось в СССР - вторжение в Афганистан и проблемы экономического характера со временем достигли кумулятивного эффекта, но на это потребовалось много лет", - сказал политик.

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