Украина: Дайте нам оружие, мы сами закроем небо

"Именно теперь, сейчас, сегодня, в эту минуту нам необходима максимально быстрая и практическая помощь, от оказания которой зависит победа Украины и возможность Запада избежать поражения", - отметил Данилов, указав, что это вопрос о защите неба над Украиной, для чего необходима боевая авиация и зенитная артиллерия.

"От этого зависит, будет ли Россия убивать наших детей и женщин, наших родителей и стариков, - указал секретарь СНБО Украины. - Если НАТО не хочет или не может закрыть небо над Украиной, мы закроем его сами. Если ваше оружие остается в кобуре, дайте оружие нам".