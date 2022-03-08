Путин подписал указ об антикризисных мерах

В первую очередь, в указе идет речь о поддержке пенсионеров. До этого законодательно власти были обязаны индексировать пенсии раз в год на величину инфляции предыдущего года. Теперь правительство сможет индексировать пенсии чаще и плюс устанавливать к ним различные доплаты, отмечает Русская служба Би-би-си.

Еще до военной операции инфляция в России была очень высокой — более 8%. Она находилась на максимумах с 2016 года — тогда экономика страдала от последствий аннексии Крыма. Сейчас строить прогнозы по дальнейшему росту цен достаточно сложно на фоне девальвации рубля и запрета импорта.

Девальвация рубля и запрет импорта могут сделать иностранные товары почти недоступными в России. Инфляция может оказаться двузначной.

Правительство таким образом получило возможность увеличивать пенсии на уровень инфляции, которую они вряд ли могут прогнозировать.

Кроме того, власти собираются помогать студентам, отчисленных из вузов из "недружественных стран". Для этого правительство сможет уточнить особенности их приема в российские вузы.

Правительство также пытается предотвратить нехватку лекарств, вызванную санкциями. Для этого власти смогут, например, оперативно увеличить цену контракта на медицинские изделия или годовой объем их покупки и в принципе ослабить процедуры регулирования покупки лекарств. Власти собираются стимулировать собственное производство и лицензирование лекарств в России.

В указе есть и некоторые меры по поддержке бизнеса. До 21 декабря 2022 года для малого и среднего бизнеса не проводятся плановые проверки. Также снижены различные требованию к получению регистрации и лицензирования деятельности компаний.