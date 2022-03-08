Ср, 9.03.2022
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Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

В больницах, портах и других важных объектах появятся подразделения Земессардзе

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В Латвии подразделения Земессардзе будут создаваться в больницах, портах, министерствах и других важных объектах критической инфраструктуры.

Кабинет министров на закрытом заседании во вторник поддержал создание подразделений Земессардзе на объектах критической инфраструктуры для обеспечения их безопасности и защиты, а также выполнения важнейших государственных функций в кризисных ситуациях, сообщили в Минобороны.

Это одна из мер по реализации всеобъемлющей государственной обороны с целью повышения устойчивости страны к различным кризисным ситуациям, заявил министр обороны Артис Пабрикс.

Создание подразделений Земессардзе не будет обязательным для объектов критической инфраструктуры, а предусмотрено как вариант, который может быть реализован по усмотрению собственника или законного владельца объекта и на основании доброй воли Земессардзе для участия в таких подразделениях.

Подразделения Земессардзе для объектов критической инфраструктуры планируется сформировать из работающих там земессаргов, а также сотрудников, желающих присоединиться к Земессардзе и участвовать в подразделении на объекте.

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