СМИ: Российские миллиардеры из-за санкций терпят огромные убытки

Указывается, что больше всего от санкций и падения рубля пострадали миллиардеры Вагит Алекперов (владелец Lukoil), потерявший 10,5 миллиарда долларов или половину своего богатства, и Алексей Мордашов ("Северсталь"), потери которого достигли 5,6 миллиарда долларов.

Член клана Путина Геннадий Тимченко (Volga Group) потерял 4,6 миллиарда долларов, а богатейший человек России Владимир Потанин ("Норникель") потерял 4,5 миллиарда долларов.

На два миллиарда долларов обеднели как Михаил Фридман (Альфа-банк), так и Роман Абрамович (Millhouse LLC).

Кроме того, сообщается, что из-за падения курса рубля и санкций у России возникли проблемы с закупкой продуктов питания и медикаментов.

Ранее сообщалось, что несколько миллионеров публично высказались против войны в Украине. Среди них - Олег Тиньков, Олег Дерипаска и упомянутый уже Фридман.