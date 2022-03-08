Испания направит в Латвию еще 175 военных
Испания отправит в Латвию дополнительно 175 военнослужащих, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время посещения военной базы в Адажи.
Испания отправит в Латвию дополнительно 175 военнослужащих, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время посещения военной базы в Адажи.
Говоря о войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным в Украине, Санчес сказал, что Испания хочет мира и не хочет войны с Россией.
Он также отметил, что Путин, продолжая войну в Украине, лишил украинских женщин Международного женского дня.
Как сообщалось, с 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Он объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран - Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.
Принимая во внимание необходимость укрепления безопасности стран Балтии, Канада направит в Латвию еще 100 солдат. Недавно на постоянную ротацию прибыло также 300 военнослужащих США.