Испания направит в Латвию еще 175 военных

Говоря о войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным в Украине, Санчес сказал, что Испания хочет мира и не хочет войны с Россией.

"Нам важно быть едиными. Это самое главное. На данный момент санкции - лучший способ убедить Путина прекратить войну", - сказал он.

Он также отметил, что Путин, продолжая войну в Украине, лишил украинских женщин Международного женского дня.

Как сообщалось, с 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Он объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран - Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.