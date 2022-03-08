Ср, 9.03.2022
Надежд на возвращение нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Татьяна Лазарева, телеведущая
Татьяна Лазарева, телеведущая

Испания направит в Латвию еще 175 военных

Педро Санчес и Кришьянис Кариньш ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Испания отправит в Латвию дополнительно 175 военнослужащих, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес во время посещения военной базы в Адажи.

Говоря о войне, развязанной президентом России Владимиром Путиным в Украине, Санчес сказал, что Испания хочет мира и не хочет войны с Россией.

"Нам важно быть едиными. Это самое главное. На данный момент санкции - лучший способ убедить Путина прекратить войну", - сказал он.

Он также отметил, что Путин, продолжая войну в Украине, лишил украинских женщин Международного женского дня.

Как сообщалось, с 2017 года на базе в Адажи дислоцируется многонациональная боевая группа НАТО под руководством Канады. Он объединяет более 1500 военнослужащих из десяти стран - Канады, Албании, Чехии, Исландии, Италии, Черногории, Польши, Словении, Испании и Словакии.

Принимая во внимание необходимость укрепления безопасности стран Балтии, Канада направит в Латвию еще 100 солдат. Недавно на постоянную ротацию прибыло также 300 военнослужащих США.

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