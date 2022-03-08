Стакис допускает открытие еще одного центра для украинских беженцев

Мэр Риги указал, что будет оцениваться поток людей и спрос на услуги. Если он не уменьшится, надо будет открывать еще один такой центр.

Он считает, что для создания такого центра можно использовать бывшее здание Рижского технического университета, расположенное рядом с Ратушей.

Стакис добавил, что возможность открытия еще одного такого центра пока только оценивается, но, по его мнению, в ближайшее время поток беженцев не уменьшится, и такое решение нужно будет принять.

Мэр Риги сообщил, что сегодня до 14 часов в центре зарегистрировалось более 685 человек. Всего в Риге размещено 300 человек, у которых нет жилья.

Руководитель объединенного центра поддержки жителей Украины Райвис Кнокс сообщил, что вчера за услугами обратились около 700 украинцев, и сегодня их количество, вероятно, примерно такое же.

Директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате сообщила, что вчера социальная помощь была оказана примерно 180 беженцам, а сегодня до 14 часов - еще 160 беженцам.

Емкость центра увеличена, и теперь в нем работают 25 человек, представители семи государственных и муниципальных учреждений, а также 20 волонтеров. Еще 150 волонтеров заявили о готовности помочь.

По словам Стакиса, в рижский центр поддержки везут людей из других самоуправлений, и это неправильно. Рига не может быть единственным таким центром, и помощь следует оказывать в других самоуправлениях, куда прибывают беженцы.

Беженцам предлагают SIM-карты для телефонов. Для тех, у кого нет средств к существованию, предусмотрены продуктовые наборы.

Людям, которые остаются в Риге, выдаются билеты на общественный транспорт. До 14 часов сегодняшнего дня билеты на 20 поездок получили 500 человек.

По словам Кондрате, с пятницы можно будет выплачивать пособие по гарантированному минимальному доходу наличными.