Ср, 9.03.2022
Надежд на возвращение нет. Я наговорила себе на достаточно большой срок. Татьяна Лазарева, телеведущая
Татьяна Лазарева, телеведущая

Зеленский обратился к Палате общин парламента Великобритании

ФОТО: AFP/SCANPIX

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Палате общин британского парламента.

В выступлении по видеосвязи он поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за поддержку Украины и призвал усилить санкции против России, сообщает Русская служба BBC.

Зеленский сравнил борьбу Украины против России с военными действиями Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны.

"Вы не хотели потерять свою страну, когда нацисты хотели захватить вашу страну, - сказал он. - И вы должны были сражаться за Британию".

По словам Зеленского, украинский народ проявил героические усилия, сражаясь с российскими войсками.

"Обстрелы не сломили нас", - добавил он.

"Медуза" отмечает, что в своем выступлении Зеленский сделал отсылку к речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля в 1940 году.

"Я хотел бы напомнить вам о словах, которые Соединенное Королевство уже слышало и которые снова важны. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы будем сражаться до конца, на море и в воздухе, мы продолжим сражаться за нашу землю любой ценой. Мы будем сражаться в лесах, в полях, на побережье, на улицах", - заявил Зеленский.

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