Зеленский обратился к Палате общин парламента Великобритании

"Вы не хотели потерять свою страну, когда нацисты хотели захватить вашу страну, - сказал он. - И вы должны были сражаться за Британию".

"Я хотел бы напомнить вам о словах, которые Соединенное Королевство уже слышало и которые снова важны. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы будем сражаться до конца, на море и в воздухе, мы продолжим сражаться за нашу землю любой ценой. Мы будем сражаться в лесах, в полях, на побережье, на улицах", - заявил Зеленский.