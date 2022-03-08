Зеленский обратился к Палате общин парламента Великобритании
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Палате общин британского парламента.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к Палате общин британского парламента.
В выступлении по видеосвязи он поблагодарил премьер-министра Бориса Джонсона за поддержку Украины и призвал усилить санкции против России, сообщает Русская служба BBC.
Зеленский сравнил борьбу Украины против России с военными действиями Великобритании против нацистской Германии во время Второй мировой войны.
По словам Зеленского, украинский народ проявил героические усилия, сражаясь с российскими войсками.
"Обстрелы не сломили нас", - добавил он.
"Медуза" отмечает, что в своем выступлении Зеленский сделал отсылку к речи британского премьер-министра Уинстона Черчилля в 1940 году.
"Я хотел бы напомнить вам о словах, которые Соединенное Королевство уже слышало и которые снова важны. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы будем сражаться до конца, на море и в воздухе, мы продолжим сражаться за нашу землю любой ценой. Мы будем сражаться в лесах, в полях, на побережье, на улицах", - заявил Зеленский.