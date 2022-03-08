После весенних каникул школьники перестанут сдавать ПЦР-тесты

Он заявил, что ситуация меняется, и необходимо разумно распоряжаться госбюджетом, потому что тестирование стоит очень дорого. Отказавшись от ПЦР-тестирования, школы должны проходить тестирование два раза в неделю с использованием тестов на антигены.

Амбулаторным пациентам, которые идут в лаборатории, также будут делаться тесты на антиген, а не ПЦР-тесты.

Павлютс пояснил, что переход на эту процедуру удешевит тестирование в шесть-семь раз, а результаты будут получены быстрее.