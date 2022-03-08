Польша готова передать США свои МиГ-29

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение правительства США, - говорится в заявлении. - В то же время Польша просит США предоставить подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями".

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, если получит взамен от США истребители F-16.

Во вторник СМИ сообщали со ссылкой на источники в польских ВВС, что истребители МиГ-29 готовы к отправке на Украину.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам в Осло, что Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители.