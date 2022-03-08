Ср, 9.03.2022
Третий раунд переговоров завершился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник руководителя Офиса президента Украины

Польша готова передать США свои МиГ-29

ФОТО: Reuters/ScanPix

Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение правительства США, заявили в польском МИД.

"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение правительства США, - говорится в заявлении. - В то же время Польша просит США предоставить подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями".

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, если получит взамен от США истребители F-16.

Во вторник СМИ сообщали со ссылкой на источники в польских ВВС, что истребители МиГ-29 готовы к отправке на Украину.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам в Осло, что Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители.

"Польша не является стороной этой войны, и НАТО не является стороной этой войны. Поэтому решения относительно поставок наступательного оружия должны приниматься на уровне всего НАТО. Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн, но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги", - сказал Моравецкий.

Последние новости

НАВЕРХ
Back