Польша готова передать США свои МиГ-29
Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение правительства США, заявили в польском МИД.
Польша готова передать свои истребители МиГ-29 на авиабазу Рамштайн в Германии в распоряжение правительства США, заявили в польском МИД.
"Власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и безвозмездно перебросить все свои реактивные самолеты МИГ-29 на авиабазу Рамштайн и предоставить их в распоряжение правительства США, - говорится в заявлении. - В то же время Польша просит США предоставить подержанные самолеты с соответствующими оперативными возможностями".
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, если получит взамен от США истребители F-16.
При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам в Осло, что Польша не готова самостоятельно поставить Украине истребители.
"Польша не является стороной этой войны, и НАТО не является стороной этой войны. Поэтому решения относительно поставок наступательного оружия должны приниматься на уровне всего НАТО. Поэтому, собственно, мы готовы передать часть наших истребителей в Рамштайн, но мы не готовы на какие-либо самостоятельные шаги", - сказал Моравецкий.