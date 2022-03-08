Citrus Solutions отозвала свою заявку на строительство восточной границы

Он указал, что риски строительства инфраструктуры на границе Латвии с Беларусью существенно изменились в связи с текущей международной политической ситуацией. Санкции, наложенные на Россию и Беларусь, за несколько дней существенно изменили возможности доставки сырья и ситуацию на рынке металлообработки, а также увеличили расходы на топливо.

Поэтому ООО Citrus Solutions было вынуждено отозвать свою заявку. VNĪ объявило о новом закрытом ценовом опросе, снова пригласив участвовать строительные компании, проявившие интерес к объекту в прошлый раз.

Строительные компании могут подавать новые предложения до вечера 11 марта. Стоимость проекта может измениться. Строительство ограждения планируется начать в кратчайшие сроки, поэтому привлечение новых строительных компаний к повторному ценовому опросу не планируется.

Производитель сырья для Citrus Solutions сообщил о повышении цен на материалы и возможных проблемах с поставками, в том числе металла, в связи с изменениями на рынке металлообработки. Санкции также быстро повлияли на стоимость топлива.

В декабре VNĪ обратилось к 15 строительным компаниям с приглашением принять участие в проекте строительства Восточной границы. Интерес проявили 11 из опрошенных строителей.