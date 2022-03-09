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Рубль падает

9 марта доллар и евро обновили исторические максимумы в ходе торгов на Московской бирже- 120,8 и 129,8 рубля соответственно.

В обменных пунктах российских банков курсы еще выше.

Ограничения на снятие валюты

Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Как сообщается на сайте Центробанка, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте со своего вклада, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выдачи.

Великобритания вводит новые санкции против России

В Россию запрещается экспортировать и продавать авиационную и космическую продукцию и технологии.

Министр транспорта Британии Грант Шаппс объявил уголовным преступлением вход российских самолетов в воздушное пространство Британии и приземление в британских аэропортах.

Самолеты "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний в Соединенное королевство уже не пускают, поэтому речь может идти о принадлежащих россиянам или арендованных ими частных самолетах. По словам Шаппса, британские аэропорты теперь могут их задерживать.