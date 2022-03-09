Левитс: Россия жестока, но не сильна и могущественна
Несмотря на войну, развязанную Россией в Украине, Латвия находится в безопасности, и НАТО решило еще больше укрепить свой восточный фланг, заявил телеканалу TV3 президент Эгил Левитс.
Несмотря на войну, развязанную Россией в Украине, Латвия находится в безопасности, и НАТО решило еще больше укрепить свой восточный фланг, заявил телеканалу TV3 президент Эгил Левитс.
Президент напомнил, что на этой неделе Латвию посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие лидеры НАТО, и все они подтвердили, что вся территория НАТО находится под защитой и "каждый сантиметр территории государства-члена" будет защищен.
Политик признал, что безопасность по-прежнему необходимо повышать, поэтому НАТО укрепляет восточный фланг, а это означает увеличение численности войск, улучшение вооружения и повышение боевой готовности.
Левитс убежден, что НАТО едино, хотя и были дискуссии по отдельным аспектам, но всегда находился консенсус.
По словам президента, сейчас самое главное - помочь Украине, которая готова защищать свою страну, и страны НАТО делают это.
Говоря о западных санкциях против России, Левитс отметил, что они уже работают, в результате, например, российский финансовый рынок фактически рухнул. Есть еще возможности санкций, поэтому говорят об их нацеливании на нефть, газ и уголь. "Я думаю, что Европа скоро примет это решение", - сказал Левитс.