Левитс: Россия жестока, но не сильна и могущественна

Президент напомнил, что на этой неделе Латвию посетили госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и другие лидеры НАТО, и все они подтвердили, что вся территория НАТО находится под защитой и "каждый сантиметр территории государства-члена" будет защищен.

Левитс подчеркнул, что НАТО, в которую входит и Латвия, является сильнейшей оборонной организацией в мире.

Политик признал, что безопасность по-прежнему необходимо повышать, поэтому НАТО укрепляет восточный фланг, а это означает увеличение численности войск, улучшение вооружения и повышение боевой готовности.

Левитс убежден, что НАТО едино, хотя и были дискуссии по отдельным аспектам, но всегда находился консенсус.

"Россия жестока, но не сильна и могущественна", - сказал Левитс, добавив, что Украина очень мотивирована защищать себя, поэтому Россия не может победить и становится все более жестокой.

По словам президента, сейчас самое главное - помочь Украине, которая готова защищать свою страну, и страны НАТО делают это.